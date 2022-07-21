每天餵飯餵到手抽筋，偏偏孩子又不聽話，怎麼哄都不肯好好吃飯？也許是時候讓孩子練習自己吃飯了！吃飯是很重要的生活自理能力，別等到準備進幼兒園才訓練。從玩食物、玩湯匙開始，讓孩子快快學會自己吃飯吧！

「聽隔壁謝太太說小寶因為習慣給爺奶餵飯，上學後適應不良，每天都吵著不要去學校。妞妞明年也要上幼兒園，是不是該讓她開始練習自己吃飯了？」

自己吃飯（用湯匙）是上幼兒園必須養成的能力之一，但不少長輩都以為「吃飯不用教」，或認為讓孩子自己吃太麻煩，直到3、4歲仍習慣餵孩子吃飯。

台大醫院兒童發展評估及療育中心職能治療師李易臻表示，拿湯匙吃飯不是與生俱來的能力，需要後天練習才辦得到，最好讓孩子在上幼兒園之前就開始練習。如果不確定孩子是否有這個能力，可以從5個層面來觀察孩子是否準備好了：

訓練吃飯別心急 先觀察５大能力

上臂穩定度

拿湯匙的時候肩膀和上臂必須保持穩定，手腕與前臂才能靈活動作。讓孩子做趴、爬的動作可以有效鍛鍊上臂的穩定度。

手指和手腕的靈活度

要將食物從碗裡頭舀起來，手腕和手指必須夠靈活。玩拼圖、將硬幣投入撲滿或自動販賣機都可以培養手的靈活度。

抓握能力

既然要拿湯匙，就要具備抓握能力。疊積木、扮家家酒時假裝拿湯匙吃東西都有助於抓握能力的建立。

Tips.無論是握拳還是用三指（拇指、食指、中指）抓握，孩子只要能夠徒手抓起物品，就代表他具備基本的抓握能力。

手眼協調能力

從看到食物、舀起食物到將食物放進嘴巴，眼、手必須互相協調。組合積木、疊大型積木可以有效鍛鍊手眼協調能力。

感覺統合能力

幼兒的感覺統合還在發展階段，剛開始拿湯匙可能會對不準或吃得滿臉都是，建議爸媽可以在孩子面前放一面鏡子，協助他辨識手和嘴巴的位置（原來嘴巴在那裡、手手在這裡），再引導他找到適當角度將湯匙放進嘴巴。

練習用的湯匙、食物 這樣挑才正確

以成長里程碑來看，幼兒大約在1歲～1歲半就可以練習拿湯匙吃飯，2歲左右就可以將湯匙運用得不錯。如果孩子已經具備上述5種能力，就可以開始訓練囉！

➤湯匙：淺匙面、握柄粗短

俗話說工欲善其事，必先利其器。要讓孩子練習自己吃飯，「湯匙」和「食物」缺一不可。李易臻表示，訓練用的湯匙最好選擇「握柄粗短」與「口徑淺」的款式。握柄粗短的湯匙比較好抓握與操控，淺匙面的湯匙比較好舀起食物，訓練初期用這種款式的湯匙，孩子會學得比較順利。等到孩子能夠熟練地運用短柄湯匙舀食物，再讓他嘗試用握柄較長的湯匙吃飯。

➤食物：質地軟黏、容易舀起

在孩子能夠熟練地操作湯匙之前，儘量別讓他吃湯粥、青豆或玉米等容易灑出來的食物。可以多提供蒸地瓜、南瓜、燉飯等質地軟黏、容易舀起（一挖就可以黏在湯匙上）的食物。

練習碗盤怎麼選？太淺、太深都不行

要讓孩子更有效率的學習自己吃飯，除了挑選適當的湯匙和食物，準備一個合適的碗盤也很重要。李易臻表示，與平盤、深碗相比，高度適中、邊緣內收的餐碗比較好舀起食物。剛開始練習比較容易打翻，可以選擇底部有吸盤的碗或搭配止滑的餐桌墊，這樣就不會弄得亂糟糟。

訓練孩子拿湯匙吃飯４步驟

訓練初期可以先舀好食物，手把手帶著孩子練習，等到孩子比較熟練、開始主動嘗試，再慢慢減少輔助。以下提供4個訓練步驟，一起來看看怎麼做：

步驟1.將湯匙放在桌上，引導孩子拿起來，以慣用的方式（握拳或用三指抓握）拿穩湯匙。

步驟2.接著抓住孩子握著湯匙的手（手指和手腕都要抓住）舀起一勺食物。

步驟3.持續抓住孩子握著湯匙的手，用另一手引導他彎曲手肘、慢慢將湯匙平行移動到嘴巴。

步驟4.當湯匙靠近孩子的嘴巴，發出「啊～～」的聲音引導他把嘴巴張開，然後翻轉手腕將食物倒入孩子口中。

Tips.訓練初期至少要帶著孩子練習3、4次，等到孩子建立足夠自信，才能放手讓他自己嘗試。

孩子不想練習怎麼辦？講故事增加動機

孩子剛開始練習拿湯匙多半會疑惑：「為什麼不餵我？」「為什麼不能用手抓？」這時候要多鼓勵稱讚，再搭配故事引導，比方說：「好厲害，有吃到耶！你剛剛吃了紅蘿蔔對不對？現在菜菜也要去找紅蘿蔔喔。」讓孩子從愉悅的經驗中增加對食物的興趣。

怕孩子吃得髒兮兮 ３動作保持乾淨

如果孩子的動作能力沒有很好，可以在餐椅下方鋪一層（約兩坪大小）舊報紙或廣告紙，在桌上鋪一層保鮮膜和一層舊報紙或廣告紙，再幫他穿上圍兜兜，這樣就不會弄得到處髒兮兮不好清理。

玩食物、玩湯匙 都能培養吃飯能力

提醒爸爸媽媽，吃飯不是與生俱來的能力，需要透過練習才辦得到。如果孩子是給爺爺奶奶、外公外婆照顧，記得提醒長輩要適時訓練孩子拿湯匙吃飯。

玩食物可以促進感覺統合、培養抓握能力。孩子會抓握以後就可以讓他把玩米餅、蔬菜條等棒狀食物，之後再（在安全前提下）用手抓食物。當孩子形成「自己吃飯」的意識，未來練習拿湯匙就會順利很多。

李易臻

學歷：台灣大學醫學院職能治療學系暨研究所碩士

經歷：台大醫院復健部職能治療技術科職能治療師

現任：台大醫院兒童發展評估及療育中心職能治療師

本文作者：戴筠

【嬰兒與母親】2022年6月號

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年6月號)