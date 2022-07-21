外頭天氣晴朗，長期待在室內的孕媽咪與寶寶準備出外放風，享受暖烘烘的陽光與維生素D。但呼嘯而過的車子會帶來鉛離子、吞雲吐霧的行人會呼出二手煙，外出的路上充斥著許多有害物質，正悄無聲息地危害著媽咪與寶寶的健康。它們如何造成影響？又怎麼防範呢？

空氣污染嚴重危害著人們的健康，對孕婦與嬰幼兒兩大弱勢族群更造成嚴重危害。空氣中哪些物質不利於健康呢？

空氣中，潛藏著多少有害物質？

國泰醫院婦產科專任主治醫師李佳潔表示，PM2.5、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、二氧化硫，以及其他常見的懸浮微粒（如：香煙塵、鉛離子）都會影響健康。孕媽咪要多加避免燃燒物產生的一氧化碳，因為一氧化碳與血紅素的親和力大於氧氣，長時間曝露於濃度高的一氧化碳下會使需氧量更大的孕媽咪們缺氧，進而影響寶寶。

PM2.5的危害

有害物質中，危害性最大的是PM2.5，這種直徑小於2.5微米的細懸浮微粒，容易附著戴奧辛、重金屬有害物質等致癌物。由於鼻腔無法去除10微米以下的微粒，PM2.5可以輕易地順著氣流進入氣管、支氣管，甚至穿透肺部氣泡進入血管中，隨血液循環全身，在體內沉積。《自然通訊》Nature Communication期刊發表的研究顯示，媽媽吸入的污染物顆粒，可以通過血液循環進入胎盤。不過目前仍無法斷定這是胎盤過濾污染顆粒的遺留物，抑或污染物顆粒已進入胎兒體內的證據。

天氣晴朗就是空氣好？灰濛濛就是空污？

「天氣好好喔，空氣真清新！」、「外面好灰喔，出門記得戴口罩。」很多人都會以天空清澈明朗或灰濛濛一片來簡單判定空氣品質。李佳潔醫師表示，這僅是針對PM2.5以外粒徑較大的有害物質。對於肉眼難以捕捉的細懸浮微粒，仍建議先到「空氣品質檢測網」或是由行政院環保署推出的「環境即時通」APP觀測，PM2.5達紅色（54.4-150.4μg/m³）及以上時；AQI（空氣品質指標）達紅色（151-200）及以上時，應儘量避免外出。

「綠燈」、「黃燈」就安全？

AQI出現紅色、紫色、褐紅色警報時表示空氣品質不良，那麼綠燈與黃燈空氣品質就沒問題嗎？事實上，空氣品質監測僅對特定地區進行區域性的評估，個別範圍的空氣品質仍有高低之分。例如，馬路邊的空氣一定會比公園還差；居住環境長期有油煙或工業區附近空氣品質也較低。因此，孕婦和幼兒應該避免人口密集、油煙多、存在二手煙的地區以及工業區。

戴口罩可以防範空污嗎？

目前疫情延燒，媽媽與寶寶們出門都會戴上口罩，但這並不表示可以放下心頭大石。一般醫療口罩僅能過濾如：交通工具尾氣排放的鉛離子等10微米以上的污染物，對於PM2.5以及其他有害物質仍無法防範。而N95口罩雖然有過濾PM2.5的可能性，但孕婦與嬰幼兒的需氧量較大，可能造成換氣困難，因此仍不建議以N95防範空氣污染。

空污恐造成早產，妊娠高血壓

空氣污染除了引其咽喉、眼睛等不適以及發炎反應外，PM2.5進入人體後會隨血液流動，增加罹患心血管疾病的風險。長期曝露在空氣污染的環境下，會加重孕媽咪心血管的負擔，增加罹患妊娠高血壓、胎盤功能異常、胎兒體重過輕、早產的機率。李佳潔醫師解釋，這是因為孕期中胎盤的形成階段與血管的新生有高度關聯性。因此，可以推測當媽媽的心血管受空氣污染影響，新生血管的調適也會受影響，血管阻力無法降低。而在血管阻力較大的情況，母體可能會為了輸送血液給胎兒加強自身血壓，導致妊娠高血壓；也可能無法提供充足營養給寶寶，造成胎盤功能異常，胎兒缺氧、缺血、早產，甚至胎死腹中。

妊娠高血壓對媽媽有什麼影響？

妊娠高血壓可分為三個階段，前期僅有高血壓而無其他症狀。中期時，媽咪的肝、腎功能會發生變化，血壓難以控制，甚至會出現視力模糊、凝血功能異常等症狀。後期嚴重時可能誘發孕婦癲癇的症狀，因此稱為妊娠毒血症或子癲前症。由於妊娠高血壓與胎盤功能異常只能密切追蹤、調適母親與胎兒的供需平衡，無法治療，因此，家中有孕婦的話要注意空氣污染的防範。

3類孕婦更要小心空氣污染

1. 有心血管相關疾病

懷孕過程會增加心臟的負荷。懷揣著另一個小生命的孕媽咪在懷孕過程中，為供應胎兒生長發育所需的血液，身體會自發地調整，心臟輸出功率增加30-50%左右，心臟和血管的負擔會更大。而有心血管疾病的媽媽，懷孕過程的危險性更高，在空氣污染的危害下，心血管需要承受雙倍的負荷，會導致媽咪供不應求。

2. 有慢性呼吸道疾病

患有慢性呼吸道疾病，如：氣喘、慢性阻塞肺疾病的孕婦容易受刺激，造成呼吸困難。而孕期的需氧量又高於常人，若媽媽呼吸困難，寶寶也會缺氧。建議媽媽若有以上疾病，應多加觀測空氣品質，遠離過敏原（如：空氣污染、揮發性有機物）、盡量避免二手菸。

3. 高齡產婦與初孕婦

高齡產婦血壓可能偏高，心血管的壓力會比一般人大，需多加注意。而初產婦因為子宮在初次受孕時需要較大的壓力撐開，正如吹氣球一樣，初次需要更多的壓力，因此必須小心空氣污染加重心血管負擔。

媽咪不注意，空污恐影響孩子一生！

近來，嬰幼兒罹患氣喘與形成過敏性體質的機率上升。李佳潔醫師認為，空氣污染對寶寶最主要的危害在於母親受影響後造成早產，從而引發的一系列連鎖

反應。空污對胎兒的影響中，二手菸的危害最大，其中的一氧化碳、有毒與致癌物質將影響胎兒的發育，往往造成胎兒過輕與早產的問題。而早產的胎兒肺部發育與呼吸道免疫力不成熟，在空氣品質低下的環境更易誘發呼吸道疾病。李佳潔醫師指出，若在2歲之前孩子常有感冒與呼吸性疾病，鼻咽喉長期發炎，未來造成氣喘、慢性阻塞肺疾病、過敏性體質的機會也會增加。有孕婦的家庭要注意防範菸害，以免疾病伴隨孩子一生。

感冒、過敏、空氣污染症狀傻傻分不清？

由空氣污染誘發的常見症狀與過敏、早期感冒症狀相似，即：眼睛刺痛、流鼻水，更甚者會覺得喉嚨有疼痛感，嚴重則會感覺暈眩、作嘔。小小孩無法通過言語表達的情況下，會讓症狀更難以分辨。由於目前疫情嚴重，若有以上症狀，李佳潔醫師建議先休息半天左右，觀測離開空污環境且休息後症狀是否得到改善。若沒有減緩，才建議就診。

醫師教你6招防範空氣污染

雖然空氣污染對孕婦與寶寶會造成危害，但只要做好防範措施，避免長時間曝露，也不需要草木皆兵。一起來看看如何防範吧！

1. 避免二手菸

二手菸是室內最常見的PM2.5來源，有孕婦及嬰幼兒的家庭要特別留意。另外，孕婦也不可以抽菸喔！

2. 不要在人潮、車潮多時出門

身為職場女性的孕媽咪們若需要上班，應盡量避免人潮、車潮多的時段，以免攝入過多有害物質或缺氧。

3. 避免長時間接觸揮發性有機物

揮發性有機物會與氮氧化物進行光化學反應產生煙霧、臭氧等，因此應盡量避免長時間接觸如：油漆、清潔劑、指甲油、芳香劑、強力膠等會產生揮發性有機物的物品。

4. 盡量減少高溫烹調

高溫烹調中所產生的油煙以及燃燒排放的氣體含有多種有害物質，也是室內空氣污染常見來源之一。不可避免的話，也請盡量保持空氣流通。

5. 空氣品質低下時，避免外出與運動

媽咪應善用空氣品質監測網，若外頭空氣品質低下，應盡量避免外出以及戶外運動，以免運動加劇有害物質的攝入。

6. 關好門窗，使用空氣清淨器

中南部空氣品質較差，李佳潔醫師透漏自己在南部生活時，遇空氣品質不好，開窗戶半天地板全是灰！因此，若外頭灰蒙蒙，記得關好門窗，打開空氣清淨器。別忘了，空氣清淨器的濾網也要定時更換喔！

李佳潔

學歷：慈濟大學醫學系

經歷：台大醫院住院醫師訓練

國泰醫院婦產科住院醫師及總醫師

台灣婦產科醫學會專科醫師

台大雲林分院主治醫師

現任： 國泰醫院婦產科專任主治醫師

本文作者：林雁

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年6月號)