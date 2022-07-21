在晚婚、晚育的現代社會趨勢下隨之而來的是高齡生育風險、難孕等生育問題。為此，許多未婚女性、備孕夫婦等求子族群，只得尋求生殖醫學的幫助。近來，許多知名藝人、youtuber也紛紛選擇凍卵，更稱其為「後悔藥」。凍卵的後遺症有哪些？哪些人適合凍卵？行「凍」前，先來看醫師的凍卵Q&A！

未來要擁有一個自己的寶寶嗎？對已婚或適婚女性而言，都是值得考量的問題。但目前未有合適對象、短期內無法懷孕的話，凍卵便成為女性的最佳備選方案。

凍卵會對經期造成影響嗎？

一般的凍卵療程會先照超音波觀察濾泡的數量並進行抽血檢測。若情況適合，則於生理期的2-4天開始施打排卵針，刺激濾泡生長。期間，以超音波和抽血持續追蹤濾泡情況。待濾泡成熟時，便施打破卵針，進行取卵，手術會麻醉進行，不會感到疼痛。通常一次取卵數量可達5-10顆，過程總耗時約2週。台灣生殖醫學會秘書長何信頤醫師指出，施打排卵針是為了供應沒被挑選成為卵子、本來就會自行萎縮的小卵泡荷爾蒙，因此不會透支卵子庫存，導致更年期提前。此外，打排卵針會影響荷爾蒙，後續的經期會紊亂1-2個月左右，這都是正常現象，不會對身體造成太大負擔。

Tips: 施打排卵針的期間可能造成水腫或感覺腹部漲漲的，是一次排太多卵造成的短暫副作用。下一次經期來潮時就會消失囉～

放鬆對待，保持健康作息

醫院一般的療程是經期的第2-4天打針，這是為了方便後續試管嬰兒的作業。若沒有植入胚胎的需求，單純進行凍卵的話，隨時都可以準備開始，成功率與身體並不會受影響。由於卵子數量的需求，要多取幾次卵的女性，也可以根據自己的時程與醫師商量時間的規劃，間隔並不受限制。不過，儘管生理條件許可，但若時間不著急，醫師建議休息1～2個月再接著取卵，以舒緩心理的壓力與疲憊。療程中也要盡量保持健康作息，將身體維持在良好的狀態。多攝入高蛋白的食物，不但補充營養，也降低腹脹的機率。此外，術後飲食也應清淡為原則。

卵子滯庫，別把凍卵當保險！

許多女性認為凍卵是為自己的生育力上保險，保留後悔的餘地，將其當做超前部署的預防措施。根據比利時專家統計，全世界規模最大的生殖機構的卵子庫存使用率也不到20%，其餘8成的庫存擁有者，或者過早凍卵，之後已自然生產；或選擇凍卵保留機會，卻一生都沒有遇見自己的Mr. Right。因此，若身邊有適婚對象或已結婚的女性，要爭取在適齡時自然生產，因為凍卵仍有活產失敗的風險，卵子在冷凍與解凍的過程也會有損傷的機率，甚至母體的生理因素也會影響胎兒的成長。它並不是事後一定有給付的保險，而是賭上機率的樂透。我們可以選擇要購買多少張獎券，卻沒辦法控制中獎概率。

中獎率多少，醫師報你知

歐洲生殖醫學會建議35歲為凍卵最佳年齡，38歲以後卵子庫存減少且質量也降低。高齡女性想要提高活產率就要增加凍卵數量，但卵泡變少，導致取卵數量不足，可能需要多次取卵，凍卵效益也不高。根據歐洲與美國生殖醫學會分析，小於35歲的女性，一顆卵子解凍的活產率約4-5%，40歲則只有1-2%。即是說，35歲以前，平均存下20-25顆卵子，有80-90%可以達成一次活產，而40歲的女性想要有8成的活產率，起碼要冷凍50-60顆卵子！此外，在同樣冷凍20顆卵子的前提下，34歲的女性活產的機率是90%；36-37歲的活產率為70%；40-41歲時，機會約40%，而44歲若還能成功凍20顆卵，最後能成功擁有自己寶寶的機率僅剩10%。可見影響懷孕率的是卵子的質量，冷凍卵子時越年輕，解凍後的活產率就越高。

Tips：30歲以下的女性仍有自然生產的可能性，若無醫療、疾病等因素，並不建議過早凍卵喔！

這3種女性，應及早凍卵

1. 35歲仍未生育

35歲是一道分水嶺，醫師建議33歲就可開始思考生育問題，到35歲時，若身邊仍無適合對象又有生育的打算，就可以考慮凍卵。而已有合適對象的女性，應該把握機會，盡量在35歲前生育。此外，已婚女性若與伴侶有生育打算，冷凍胚胎相對凍卵成功率更高，因為冷凍胚胎技術由來已久，且胚胎可以說是半成品，冷凍第5天的囊胚，平均一顆就能有50%的著床率。

2. AMH值＜1

「你的AMH值目前是1，雖然你身份證30歲，但你的卵巢年齡已經40歲了。」如果卵巢年齡過大了，那凍卵還有用嗎？

其實，AMH值偵測的是卵巢庫存量，反映出施打一次排卵針能取出的卵子數量。之所以用年齡來指代是因為一般35歲以前AMH值為2, 到35歲時降至1.5，而40歲則為1。因此年輕女性AMH值等於1，僅代表卵巢庫存變少，與40歲女性無異，而不是卵子的質量等同40歲。醫師提醒，在同等數量下，AMH值1的年輕女性依然比數值高的40歲女性活產率更高。因此，AMH值小於1，如：曾經做過巧克力囊腫手術使卵巢受損、有更年期提前家族史等的女性，更建議及早凍卵。

3. 受醫療因素影響

因醫療等因素不適合短期內懷孕，或是可預期會因治療、疾病而導致卵巢功能提早衰退的女性，如：癌症患者、因手術需要切除卵巢者可趁早凍卵。事實上，凍卵技術的初衷便是為這些不得已的人群保有生育力。因此，若有生育規劃，可以隨時行「凍」，並請醫生配合疾病治療，客製化凍卵療程與藥物使用。

凍卵不是凍齡，小心高齡產婦併發症

凍卵沒有保存期限的限制，子宮年齡、輸卵管等問題也可以依靠技術補救，唯一影響懷孕率的是卵子質量。因此許多人往往認為凍卵就是凍住了「生育力」，可以先慢慢拼事業、學業，最後再考慮生育。但凍卵其實不宜過晚取用，畢竟凍卵僅能延長生育年齡，卻不會改變生理年齡。若取用年齡過高，身體機能已老化，懷孕時可能引發與年齡相關的高風險懷孕併發症，如：妊娠高血壓、妊娠糖尿病，同時導致胎兒發育問題，甚至早產。因此，台灣生殖醫學會並不建議55歲以上的女性人工生殖。除了必須以母嬰安全為優先外，孩子未來的發展及成長過程中的陪伴等問題也需要列入考量。

凍卵導致卵巢刺激症候群、癌症？

有關於施打排卵針導致乳癌、子宮內膜癌的說法，醫師強調凍卵手術不會導致癌症。在流行病學的統計中，乳癌、卵巢癌的高風險族群本就是「不曾生育」的女性，同時，也正是這類女性才會有凍卵需求。可以說，二者雖有關聯性，卻並非因果關係。至於出血、感染及卵巢過度刺激症候群的發生概率都很低，約為1%左右，不需要過於擔心。但若覺得肚子漲、肚子疼、出血，感覺出血量與經期相似時，就要趕快回診喔！

在做凍卵手術前你需要知道……

凍卵仍有失敗風險，有選擇要盡早生育

卵子解凍與冷凍的過程中還是存在損傷的風險，醫師在凍卵前會清楚說明包括高齡懷孕、高齡凍卵等風險，應該理解凍卵並非保證活產，在能夠承擔風險的情況下再選擇凍卵。此外，凍卵耗資不小，一次凍卵大約需要10-15萬左右，若無法取出足夠的卵子，有時需要進行多次取卵，再加上後續每年的保存費用。選擇凍卵前應該要綜合評估自身年齡與經濟狀況。若有機會，仍應選擇在適當年齡自然生產，以免冷凍卵子耗盡後再無挽救機會。

Tips: 台灣人工生殖法規定夫妻才可實施人工生殖，因此要有伴侶才可以解凍卵子進行受精使用喔！

院所與醫師的選擇小叮嚀

在院所與醫師的抉擇標準上，何信頤醫師表示各生殖中心技術差異不大，主要必須選擇符合自己理念與需求的醫師。例如，若你需要客製化自己的凍卵療程，就需要願意配合與溝通的醫師。而由於卵子需要保存一段時間，選擇時盡量尋找發展較穩定的醫院/診所，以免幾年後出現院所關張的窘境。此外，不同院所會有各自的作業時間，例如照超音波的時段不同，可以根據自己的作息，選擇作業時間適配的院所。

何信頤

學歷：台北醫學大學醫學系

英國愛丁堡大學幹細胞研究所 博士

經歷：馬偕醫院生殖內分泌及不孕症科 研修醫師

馬偕醫院生殖內分泌及不孕症科 主治醫師

台安醫院生殖醫學及不孕症科 主治醫師

台灣生殖醫學會 祕書長

台灣婦產科醫學會 副祕書長

現任：台灣生殖醫學會 祕書長

禾馨生殖醫學中心 兼任主治醫師

本文作者：林雁

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年6月號)