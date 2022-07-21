媽咪小檔案

身分：33歲六寶媽

寶貝年齡：5個月

坐月子經驗：第一、三、四、五胎訂月子餐，第二胎到月子中心，第六胎請老公煮月子餐

給大寶完整的愛 再累也要自己坐月子！

網紅部落客「林叨囝仔」夫妻去年底迎來了第六個孩子。號稱最強六寶媽的林叨媽陳珮芬，第二胎曾住過月子中心（產後護理之家），但其他幾胎都是在家坐月子。

「會選擇在家坐月子主要是為了照顧孩子。我實在沒辦法把小孩丟在家，自己跑去住月子中心。第二胎會去也是因為可以帶大寶入住。」為了不讓前面的哥哥姐姐在弟妹出生後感覺被冷落，林叨媽寧願累一點自己坐月子，也要給孩子們完整的愛。

林叨爸變大廚 月子餐「比外面煮的好吃」

決定在家坐月子以後，她連三胎都是訂月子餐，但因為食量不大總是吃不完。「每次要丟掉都會覺得浪費，冰冰箱又覺得不新鮮，哥哥姐姐嫌味道太清淡，也不會幫忙吃。」外送月子餐平均一天2千起跳，林叨媽每次看著剩下的餐點都好心疼。懷了六寶妹以後，她暗暗決定這胎要請林叨爸幫忙煮月子餐。

「其實在懷孕的時候我就有跟他說，但他一直覺得我在開玩笑。後來我到出院都沒有訂月子餐，他才驚覺『原來這胎真的要自己煮！』」

陳珮芬笑說，雖然平常都是她煮飯給家人吃，但老公很會看食譜，知道要煮月子餐以後，也有打電話跟婆婆請教。覺得林叨爸的手藝怎麼樣？「哈哈哈，認真說嗎？老實講比外面做的好吃耶！而且想吃什麼都可以order，他都做得出來。」

從獸醫變身月嫂（？）的林叨爸為了幫老婆補身體，施展十八般武藝，無論要料理豬肝、鱸魚或豬腳都能搞定，麻油料理更讓林叨媽讚不絕口。「腰子和鱸魚湯簡直是極品！」

夫妻有時間約會看電影？原來是...

雖然林叨媽很享受林叨爸煮的月子餐，但聽在公婆耳裡簡直不可思議。「他們一知道我們要自己煮月子餐整個傻眼，一直嚷著要來幫忙。」

兩老火速飛來以後，不但包辦買菜、煮飯的工作，還幫忙做家事，讓養了六個小孩的林叨家瞬間變得清潔溜溜。林叨媽過去為了照顧小孩，早上通常要等到10點多才能吃早餐，公婆進駐後一起床就可以吃到熱騰騰的飯菜，讓她直呼：「躺著就有東西吃，好幸福！」夫妻倆還趁機跑去看了一場電影，享受難得的兩人時光。可惜公公因為有慢性病要回診，待了四天就回去。「他們原本說要再來，但我跟老公都覺得兩個老人家太辛苦，還是自己做就好。」

不請婆媽幫忙 擺脫傳統禁忌更自在

自己坐月子不請婆媽或月嫂幫忙，對很多人來說是天方夜譚。陳珮芬表示，之所以會堅持自己坐月子，是因為傳統坐月子的禁忌太多。「之前幾胎遵循長輩指示，不洗頭、不碰水、用煮過的薑水洗澡，心理壓力很大，坐完月子身體也沒有變好，反而經常生病。」後來林叨爸開診所，她每天忙進忙出，沒在管月子禁忌，身體反而變好。爾後她開始自主控制飲食、養成健身習慣，生病次數逐漸減少，照顧孩子也不再腰痠背痛。

正是這個契機，讓她決定不靠別人，用自己的方式坐月子。「一般坐月子都會叫產婦要多休息，但我出院後就回歸正常生活，該出門就出門，也會去接送小孩。」除了調整飲食，林叨媽的生活並沒有因為坐月子有太多變動。「其實只要吃得營養均衡，不用把坐月子這件事看得太嚴重。」

讓「坐月子」成為全家人的事

不過，自己坐月子畢竟還是要面對哺乳和照顧大寶的問題。陳珮芬坦言，沒有婆媽和月嫂幫忙，白天要分神照顧五個孩子，半夜還要起床擠奶、餵奶，真的很辛苦。有時林叨爸臨時要開刀來不及煮飯，還會餓肚子，有一次等到下午3點才吃午餐。

在家不像月子中心有專人照顧、有固定的吃飯時間、碰到問題可以客訴，所有事都要自己來。陳珮芬苦笑：「老實說真的會很累。但想到老公已經包辦所有家事，孩子們也會主動幫忙照顧寶寶，就覺得全家人一起同心協力其實也不錯。」

在林叨囝仔家，「坐月子」是全家人的事。林叨媽表示，在家坐月子可以照顧哥哥姐姐、讓孩子的身心健康發展，雖然累但很值得。大家一起分工合作照顧新生兒的感覺也很棒。如果有下一胎還是會選擇在家坐月子。

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年6月號)