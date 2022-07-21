講求快速、操作方便的線上帳戶，正中忙碌現代人下懷，部分銀行更推出大方優惠回饋使用者。其中，陽信銀行推出「iSunny數位存款帳戶」(簡稱數存帳戶) 之《開戶虎利害雙重奏》、《Sunny Pay好禮讚》及手機門號轉帳優惠等活動，讓用戶大方享有台幣活儲年息1.2%利率，以及每筆10%現金回饋！

在人手一機的世代，人們與手機緊密相連，生活中的大小事也全靠手機搞定，近年又因疫情肆虐，生活習慣被迫改變，於是銀行業者發展更便於民眾使用的線上帳戶，從此不再受限於時間及地點，只需動動手指即可完成存款、繳費等各種業務。

陽信銀行推多重優惠，數存帳戶繳費每筆可享10%現金回饋。(圖/陽信銀行提供)

iSunny數位帳戶新舊客通通有獎

《開戶虎利害雙重奏》針對iSunny數存帳戶的新舊客，推出《高利活儲》及《10在有禮》。凡首次線上申辦成功開立數存帳戶，並於次月存款新台幣1,000至100,000元，次月起的連續6個月可享《高利活儲》優惠，即是台幣活儲年息1.2%利率，但需要注意的是，111/6/25(含)後首次線上申辦成功者為新戶；111/6/25前開立則為舊戶。

《10在有禮》則是透過數存帳戶，在「陽信行動銀行APP/繳費稅」或「Sunny Pay掃碼支付」完成繳費，不限繳費筆數，每筆可享現金回饋10%優惠。新戶每人300元；舊戶每人100元，限量各前1,000名。回饋方式為次月25日回饋，回饋金自動匯入符合活動資格者之數存帳戶。

《開戶虎利害雙重奏》針對iSunny數存帳戶的新舊客，推出《高利活儲》及《10在有禮》。(圖/陽信銀行提供)

《Sunny Pay好禮讚》10%回饋、手機門號轉帳回饋100元

除了以上提及的活動之外，還有推出《Sunny Pay好禮讚》及手機門號轉帳優惠。《Sunny Pay好禮讚》為即日起至111/7/31止，使用陽信行動網銀Sunny Pay於活動地點掃描QR Code支付，單筆不限金額可享10%回饋；另一活動則是在111/9/30前，於陽信行動網銀APP首次設定手機門號轉帳收款，手機門號即是銀行帳號，轉帳更快速，從此不怕忘記銀行帳號，而完成此設定還可獲得100元回饋金，好處多更多。

現代人的時間分秒必爭，線上帳戶的便利性正符合民眾的生活習慣，既然有存款需求，何不善用銀行業者推出的數存帳戶，還能搭配活動賺取回饋金，變相累積小額存款，達到雙贏局面。