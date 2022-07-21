2018年左右，NFT剛問世的時候，其實只有一種商業模式，就是保護數位世界資產的產權。

任何數位資產被NFT化之後，就能免於被造假，而且放在網上流通收藏都方便，放上千萬年都不怕受損（除非網路消失或地球毀滅），交易更是完全可以在網路裡完成。利用區塊鏈加密技術，讓各種數位作品擁有自己的身分證明，這些身分證明由上億台電腦主機共同監管，不怕被竄改。至少，根據電腦科學家的評估，在量子電腦出現之前，區塊鏈的加密技術沒有人能破解。

但是發展到今天，NFT看來可能將不只有一萬種商業模式，因為實體世界已經開始把手伸進NFT的最豐美可人的性感帶，不斷的用創意噴發出各種構跨虛實世界的應用。

NFT就像火，地球在4億年前就有火出現，從那時留下木炭化石到今天。考古學家證明人類在40萬年前就會用火，火也從單純的取暖、煮食用途外，創造許多文明，從蒸汽機到火力發電到遠紅外線甚至幅射能，火的各種運用更催生了許多新的科技。就如同人類的每一場科技革命，在引發想像力與創意越過臨界點之後，彼此交構孕育出更多匪夷所思的產品和服務。回頭看，網際網路才短短的30多年，創造出無數過去前所未見的發明，也是同樣的道理。

在歷經網際網路和物聯網的「萬物聯網」時代之後，人類正走向「萬物NFT」的新世界，這種虛實整合的情境是從來沒有過的局面。網際網路到今天還在談O2O（Online to Offline），但是NFT早就已經把這兩個世界整合，讓實體和虛擬兩種資產共同建構出全新的價值，也讓人類更深入的活在兩個世界裡。

特別是對於那些心愛珍貴的事物甚至時光與記憶，NFT賦予了新的擁有、收藏與流通方式，從限量版的球鞋到身價不凡的名酒和藝術品，只要被NFT之後，就等於在數位世界有了一個不會被仿製的靈魂。多年之後，這些數位靈魂的肉身腐朽之後還很可能身價飛漲，甚至不斷的被交易，這種商業模式在人類歷史上從沒有出現過，因為網際網路的文明也不過30多年。

早在2019年，Nike就推出了「CryptoKicks」專利技術，當消費者購買一雙CrpytoKicks運動鞋，就可以用球鞋上的10位數的數位標籤與數位識別碼連結，在網路世界燒成一顆獨一無二的NFT，這顆NFT也代表買家對這雙球鞋的虛實資產擁有權。當球鞋轉售，球鞋的NFT也會同時轉移到新買家名下，這些NFT將會儲存在一款名叫數位鞋櫃Digital Locker的程式，就好像加密貨幣錢包一樣。

這樣的作法為原本由來以久的球鞋炒做市場帶來新能量，讓更多收藏家願意投入這個市場，也帶動更多運動品牌跟進，並且開發出更多有趣的運用。在網路世界裡的球鞋靈魂甚至可以彼此互動，如果情投意合還可以結為伴侶生出下一代。這些有趣的點子也被更多別的領域產品引用，甚至激發出更多新的創意，從名酒、藝術品到各種食衣住行用品都競相NFT化，NFT這三個字已經成為某種意義上的動詞。

如同人類學家李維史陀的名言：「一個有智慧的人，應該是提出正確問題的人，而不只是一個提出正確答案的人。」這位生於1908年的傑出學者顯然也為NFT的未來早早做了預言。他的研究發現，人類這種動物在解決問題的時候有兩種不同的作法，一種是「策劃式」（engineering），另一種則稱為「隨創式」（bricolage）。所謂「策劃式」的作法，是先尋找某個特定工具，比如要在牆上釘釘子，就會先去買一把榔頭，如果買不到榔頭，這事就解決不了。但是問題總是要解決，所以就逼出了「隨創式」的作法，用手邊的工具和資源，不斷實驗、測試，即使身邊只有一塊石頭或磚塊、罐頭、高跟鞋或大型手電筒，都能就地取材，把釘子成功釘進牆面。

今天面對NFT也是一樣的情境，如同人類剛開始發現火和電的時候，其實沒有人知道該怎麼用。但在不斷的思考與嘗試之後，在錯誤中不斷的失敗與學習，人類終於知道如何善用自己擁有的資源並發揮其更好的用途。如此，不斷的解決問題，讓生活過得更好，是千百年來不斷重覆的劇情，也將成為NFT的未來風景。

未來NFT的商業模式，看來將不只一萬種。

(本文摘自《元宇宙大冒險》/時報出版)

【內容簡介】

蘋果、臉書、微軟等多家企業紛紛宣布全力投入發展元宇宙，元宇宙早已成為時代的顯學與風口。

到底什麼是元宇宙？什麼是NFT？要怎麼發展元宇宙商機和獲得財富？

社會大眾與企業對元宇宙議題越來越關注，迷思卻越來越多，本書提供有系統且具可信度的思索來引導。

本書深入淺出的介绍、說明元宇宙浪潮的重要性，以及其過去、現在、與未來。

首先是介绍元宇宙的十種迷思，元宇宙是網路遊戲嗎？一定要用VR眼鏡嗎？是不是早晚會被泡沫化、或被大公司壟斷？甚至，元宇宙是否會讓人類滅亡？等等容易讓人誤解的迷思，讓讀者由疑問開始，對元宇宙有初步的認識。

第二部分是介紹元宇宙的概念，歷史、現況與願景，並介紹元宇宙不可不知的關鍵字，像是區塊鏈、數位雙生、DeFi、VR、NFT、DAO、Web3、ARPANET等進行解釋。最後是元宇宙的商業模式，分析元宇宙的商業模式及商機，介绍國内外元宇宙的經典案例，並教導讀者如何進入元宇宙。最後，作者也分享自己發行NFT的經驗。

不管是想了解元宇宙發展趨勢的社會大眾，或是想在元宇宙市場發展的企業菁英，都該讀這本書。針對目前市場的各種迷思進行分析解讀，並深入淺出介紹元宇宙的發展背景、源流和相關知識，聚焦於掌握元宇宙商機與實作經驗分享，讓讀者對元宇宙有更深程度的認識。

【作者簡介】

吳仁麟

點子農場顧問公司執行長，是台灣元宇宙理論與實務最豐富的專家之一。除了是NFT發行顧問，也是台灣書寫NFT相關文章最多的專欄作家，在經濟日報和各大媒體長期關注國內外產業動態。並且主導策劃發行WindoWine NFT，催生了全球第一個紅酒菁英社群，以美食美酒帶領大家進入元宇宙。更長年擔任企業創新顧問協助推動創新，並關注各項產業創新風向。除了是作家、媒體人，也創辦「三意會」，讓台灣把「創意」、「公益」、「生意」這三意工作都能做得更好。

著有《這些點子值三億》、《三意變三億》、《與迪士尼同行》等書。