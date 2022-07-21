規模達520億美元的美國晶片補助法案19日在參議院通過程序投票，該法案可能禁止獲補助廠商赴大陸投資成熟製程，被認為是針對大陸半導體業而來。而大陸方面，仍積極扶植國內半導體產業，加速自製晶片，根據陸媒報導，大陸汽車科技新創公司「湖北芯擎科技」最近已完成10億元人民幣的A輪融資，旗下首款晶片「龍鷹一號」在量產車型和驗證的各項工作已陸續完成，預估在今年下半年量產。

綜合陸媒報導，芯擎科技今年3月獲得大陸國有的一汽集團戰略投資，金額達數億元人民幣，近期更順利完成近10億元A輪融資，本輪融資由紅杉資本領投，另外包括阿里巴巴集團前執行長衛哲旗下的嘉御資本和工銀國際、博世公司旗下博源資本等跟投。

報導稱，芯擎科技在2018年由億咖通科技和安謀大陸等公司共同出資成立，芯擎科技目前總部位於武漢，在北京和上海均設有研發中心，專注於設計、開發並銷售先進的汽車電子晶片。

值得注意的是，芯擎科技去年12月展示了名為「龍鷹一號」的首款產品，該產品是7奈米的智能座艙晶片，預計在今年下半年量產。

另根據美國財經媒體報導報導，過去四季，全球20家成長最快的晶片企業，約有19家來自大陸，遠高於去年同期的8家，在晶片製造的核心關鍵包括設計軟體、處理器和設備等方面，大陸供應商的營收是全球半導體巨頭台積電、艾司摩爾（ASML）的好幾倍。大陸半導體行業協會數據顯示，2021年大陸晶片相關企業的總銷售額增長18％，達到創紀錄的超1兆元人民幣。