美國今年3月提議與台日韓共組「晶片聯盟」，此前有消息稱，美方已要求韓國8月底前回覆是否加入。韓國科技情報通信部部長李宗昊表示，這項決定需要謹慎評估，因為影響範圍甚廣，不僅半導體產業，甚至上升到整個國家的經濟。

韓聯社報導，日前華府一名消息人士透露，美國已經要求韓國於8月底前回覆，是否參加由美國主導的台美日韓晶片四方聯盟；報導稱，這個平台顯然是為應對大陸潛在的供應鏈中斷問題。

青瓦臺表示，韓美兩國正透過各種管道，尋求加強晶片領域合作的方式。

韓國科學技術情報通信部部長李宗昊在記者會上被問及此事，他認為決定晶片聯盟相關事宜，需要謹慎，一旦出現問題，不僅影響半導體行業，還會影響其他行業。他補充，目前已經收集此事相關的意見，包括在大陸做生意的人。

報導指出，這項提議使韓國在長期盟友美國和貿易夥伴大陸之間處微妙的平衡，大陸提供晶片、電池和其他主要出口項目所需的原物料。

李宗昊說，針對利弊進行「冷靜」評估後，再決定是否加入晶片聯盟。

先前BusinessKorea報導，專家普遍認為韓國最後仍會加入聯盟。專家表示，美國在半導體設備和軟體居領先地位，台灣是晶圓代工龍頭，日本也是零組件、材料主要供應商，韓國少了台美日，就難以生產晶片。