台灣民意基金會19日公布最新民調，針對前新竹市長林智堅「新論文門」風波，有36％認為事態嚴重，會影響桃園市長選情，48%認為並不嚴重。對此，前立委沈富雄就認為「這樣的民調會害死民進黨」，甚至指出這「48%認為不嚴重」的人恐怕會隨著時間的推移，想法會有改變，更坦言「民進黨實在有夠笨」，引發討論。

沈富雄19日在網路節目《少康戰情室》中指出，其實不在學術機構的人，會覺得這個不重要，但這是「人品」和「人格」，沈富雄更提及，若是林智堅的論文案發生在美國，「你敢抄，就是You are a liar，你就是騙子」，沈富雄強調「這個『You are a liar』很嚴重的喔」，更表示現在民調有36％認為重要，48%認為並不重要，因此沈富雄強調「這樣的民調害死民進黨，因為民進黨就是看到這樣的民調代表『這樣沒事情，給您過』」。

這讓沈富雄直言「但這30幾％認為重要的民調，不會跑掉，但40幾％的會改變喔」，沈富雄提及，這隨著時間的演變，逐漸改變，等到「認為重要的壓過不重要的」，時間已經跑掉了。沈富雄也坦言「民進黨有一個非常大的盲點，比白內障還嚴重，他沒有看出來這個問題的嚴重性」，最後沈富雄也說「這樣真的害死民進黨，民進黨實在有夠笨的」。