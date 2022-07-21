中國隊20日在今年亞洲盃男籃錦標賽跟黎巴嫩爭奪準決賽門票，沒想到中國隊全場發生多達22失誤，加上守不住今年亞洲盃得分王黎巴嫩射手阿拉基，讓他轟下全場最高32分，中國隊最後以69比72飲恨敗北，無緣闖進4強，黎巴嫩則跟約旦在準決賽碰頭。

受到失誤過多影響，中國隊打完前3節，還以45比57落後，儘管中國隊末節打出14比4追上，甚至靠著徐杰三分球一度超前，不過黎巴嫩馬上要回領先，顧全最後11秒兩罰落空，徐杰雖搶到進攻籃板，可惜顧全三分出手被賞了火鍋，宣告中國隊落敗。

曾在大陸CBA北控隊效力過的阿拉基，投22中13，含三分球投7中3，手感相當火燙，阿利吉也拿16分、11籃板，達維奇10分、6籃板、3助攻與3抄截；中國隊只有周琦得分上雙，他拿22分、21籃板，孫銘徽發生7失誤，王哲林與趙睿各3失誤。

中國隊總教練杜鋒賽後表示，「22次失誤並非中國隊真正的水準，大家把比賽想得太簡單了，此外也有很多機會沒有掌握住，我們是自己把自己打敗了。」黎巴嫩全場僅出現8次失誤。

20日另一場8強賽也大爆冷門，先前投進大號三分球絕殺中華隊的約旦，再次上演誇張逆轉戲碼，末節狂掃27分，更讓伊朗單節只得8分，約旦終場91比76擊潰伊朗，歸化後衛塔克貢獻29分，前役投進讓所有台灣球迷心碎三分球的伊布拉辛也有23分進帳。