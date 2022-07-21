華裔美籍混血男星費翔，擁有淺棕色的電眼和190公分的挺拔身材，加上影歌雙棲，曾在80年代紅極一時，更是少女們的白馬王子。今年61歲的費翔，已好多年未現身公開場合，還好會透過社群分享近況，未料最近發文時IP屬地和住所不符，意外掀起風波，讓他特地再PO文澄清。

費翔19日在微博發文表示倫敦今天將打破史上的最高溫紀錄，「英國平常都很涼快，所以95%的私人住宅（包括我的）沒有裝空調…我沒問題，在家裡吹著電風扇，但是兩隻貓已經熱到翻身了！」從費翔截下的倫敦氣溫圖來看，當地竟呈現反常的38度，不像溫帶海洋性氣候。不過，大陸網友發現該文的IP地址顯示在上海，紛紛提出質疑。

費翔的IP地址是上海，但內容寫自己在倫敦。（圖／微博@費翔）

事隔一天，費翔今（20日）為此爭議PO一則聲明，表示微博的文字是他寫的，圖片也是由自己拍或收集的，為了確保微博帳號的管理不出問題，上海團隊都會再幫忙發出，所以IP會顯示上海，費翔接著掛保證：「您的留言我都能看到，也都是我這些年非常珍惜的回應。請原諒我不習慣自拍，所以比較少發自己的圖片…我會盡量！」

費翔表示微博內容都出自於他手，只是會再由上海團隊幫忙發出。（圖／微博@費翔）

許多網友看完費翔的解釋，紛紛留言：「哈哈已經猜到是這樣啦！這篇認真、嚴謹、真摯的文字，一如您多年來對待演藝事業的態度，費翔就是費翔，這世間獨有」、「您太貼心了，打消大家心中的疑慮」，並希望他能爭取到陸版《歌劇魅影》的演出，因為大陸網友認為費翔將百老匯音樂劇帶到大陸，讓很多大陸民眾開始欣賞音樂劇，如果費翔點頭回歸，會更有意義。