有「鄉民女神」稱號的網紅潔哥(李秉潔)，擁有率直性格和火辣身材，她在2019年和愛情長跑18年男友結婚，隔年8月產下愛女取名作「Fafa」，經常在社群曬出爆笑親子互動日常，20日分享自己上廁所時，門竟然被女兒打開，且外頭有兩位路人經過，讓她十分崩潰，直喊：「對不起，讓你們看到毛內褲。」

潔哥20日在FB發文透露，她帶著1歲多的女兒Fafa到百貨公司的親子廁所，想不到幫女兒換好尿布後，輪到自己上廁所，活潑的Fafa竟去按壓廁所的開門按鈕，由於該百貨的親子廁所是在走廊上，不僅超糗還需擔憂走光危機：「我雖然很快地把私密處遮住，但是不曉得剛剛走過去的兩個路人有沒有看到。」

「對不起，讓你們看到毛內褲」當下潔哥只能祈禱別被認出來，一到家後立刻PO出此文引起廣大迴響，就有不少當媽的網友爆笑留言：「我懂！而且妳越跟她說不要按，她越會按下去，還帶著挑釁的謎之微笑」、「古靈精怪欸，下次給她綁在尿布台上好了」、「沒關係，無數個媽媽都被看過毛內褲」、「當下應該很想尖叫。」

另一方面，也有不少網友幫忙出主意，「把臉遮住才對啊，這樣沒人知道妳是誰！」、「以後跟fafa 進廁所，母女一律套上紙袋頭套」、「當媽的都這樣這次果然輪到妳」引來潔哥本人親回：「我以為我會是可以避開的天選之人」、「真的很煩，而且尿一半也沒辦法衝去關門，可以不要選擇野外露出嗎」超尷尬走光簡直笑壞所有人，潔哥本人只能無奈感嘆：「拜託看看看到的人不要跟我相認」。