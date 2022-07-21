周志豪／台北報導

民進黨全代會以「團結台灣、顧好未來」為訴求主軸，將於8月28日於林口體育館登場的國民黨全代會目前仍在確定訴求主軸。國民黨黨務人士表示，今年的全代會主軸就是「拚」與「務實」，要「為台灣打拚、『拼』出一個美麗新台灣」。

黨務人士說，雖具體口號還在最後確認，但「拚」這個字將會放入今年全代會標語中，而「務實」兩字則不會進標語，但會體現在全代會訴求的感覺與方向中，也凸顯民進黨務虛，很會包裝，不會做事。

因應「拚」的概念，黨務人士表示，今年全代會縣市長提名造勢大會上，會以電腦動畫顯示各縣市地圖剪影與各地「好政」口號文字，介紹候選人登場，最後再一一把各縣市地圖剪影拼起來，諧音訴求「為台灣打拚、拼出一個美麗新台灣」。

黨務人士說，全代會以「拚」為概念核心，就是訴求要為人民打拚；而「拚」在宣傳各縣市「好政」口號上，文字可以有很多組合，比如拚文化嘉義、拚未來桃園、拚台北安心，這就讓各縣市有不同排列組合的發揮空間。

目前規劃國民黨全代會當天上午在主席朱立倫開幕致詞後，將先進行提名造勢大會，之後才展開正式會議議程。黨務人士說，目前黨提名的縣市長參選人，包含連江縣擬開放的兩位參選人當天應該都會到，而若有在野合作縣市情形再研究。