觀光局砸下55億元推出國旅補助，從本月17日起只要符合條件，每房每晚可折抵1300元，卻有民宿老闆得知遊客打算使用優惠時，竟直接坐地起價，當場將房價提高200元，氣得遊客申訴，網紅「布萊N 食宿人生」也貼出對話，呼籲抵制無良店家。

布萊N在臉書貼出一張LINE截圖，只見遊客先是詢問老闆28日一晚的雙人房房價，老闆回答1600元，當遊客表示會申請國旅補助後，老闆竟當場加價，變成1800元。

一名遊客表明自己要用國旅補助後，民宿老闆當場加價200元，引發爭議。(圖／布萊N 食宿人生)

布萊N開罵「店家直接不演說要加價，遇到這種無良店家麻煩大家抵制起來」，更透露這間民宿位於澎湖。

不少網友也傻眼，開罵：「直接檢舉，這種店不配享有補助」、「要求公布店名」、「同樣是旅遊業的，看得有夠生氣」、「可以檢舉了，很明確抬高價格」、「國旅就是被這些人搞爛了」。

也有內行人解釋，店家此舉可能是因為房間數遠超過當初的申報數，已經不符補助資格，才會使用這種手段多賺點錢。