P. LEAGUE+ 在20日進行2022年選秀大會之新秀體能測試會，總計有24位符合選秀資格的新秀參加，分別於上午進行體能測驗及投籃測驗，下午則是分組進行五對五對抗賽，以及本次測試會另一大焦點：學長學弟對抗賽。學長隊在年度MVP新北國王「士官長」楊敬敏，以及領航猿GM陳信安的帶領下，以61比54擊敗學弟隊，為新秀體能測試會畫下完美的句點。

20日上午進行的體能測驗及投籃測驗，以下是各項測驗項目的前3名：

禁區四點移動：張鎮衙（政治大學）11.04秒、林哲霆（輔仁大學）11.16秒、白曜誠（義守大學）11.53秒

反應折返：張鎮衙（政治大學）2.53秒、張傑瑋（萬能科大）2.54秒、高承恩（健行科大）2.55秒

3/4場衝刺：張傑瑋（萬能科大）3.23秒、林秉豪（Citrus College）3.25秒、何家浚（高雄師大）3.25秒

原地垂直起跳：陳范柏彥（健行科大）329公分、蓋比（萬能科大）328公分、郭翰（國立體大）319公分

衝刺助跑起跳：蓋比（萬能科大）345公分、陳范柏彥（健行科大）343公分、張傑瑋（萬能科大）337公分

中距離投籃測驗 ：吳宗憲（國立體大）73.7%（14-19）、黃泓諭（臺灣師大）70.0%（14-20）、張鎮衙（政治大學）63.2%（12-19）

三分球投籃測驗：曾柏喻（明道大學）70.6%（12-17）、高承恩（健行科大）70.6%（12-17）、蓋比（萬能科大）64.7%（11-17）