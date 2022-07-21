南山人壽陷淨值危機？外傳恐拖累潤泰集團中的潤泰全、潤泰新等有「下市危機」，兩家公司深夜發重訊說明；南山人壽回應，雖然短期受金融市場波動影響，以致淨值有下滑之情形，但南山整體財務狀況仍屬穩健、資產體質良好，並無重大異常的情形。

截至6月底，南山人壽累積自結獲利 378 億元，資本適足率(RBC)之清償能力指標仍達 300％以上；另外，受惠於國內外利率彈升，有助接軌國際財務報導準則IFRS17負債公允價值超額準備的貢獻。

今年以來，壽險產業受暫時性金融市場波動影響，以致淨值有下滑之情形，南山人壽認為，因目前國內壽險業是採國際財務報導準則 9 號公報(IFRS9)，財務報表中僅有部分資產評價受利率上揚影響導致資產帳列價值縮水，保險負債採國際財務報導準則 4 號公報(IFRS4)，仍依鎖定利率衡量不受市場利率上揚影響，因此，無法衡平表達所持有資產負債之帳列價值。

南山人壽若同時考量以國際財務報導準則 17 號公報(IFRS17)標準衡量保險負債，則市場利率對淨值的影響大幅降低。

未來接軌國際財務報導準則IFRS17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債因利率上揚對淨值之影響將能抵銷資產端因利率上揚對淨值的影響，資產與負債可望同步反映市場利率變化，降低淨值波動。

針對上巿的議題，南山人壽回應，現階段目標為致力提供民眾完善多元的保險保障，提升貼心全方位的保戶優質服務，並依計劃拓展公司業務與營運。南山人壽會持續傾聽各方意見、虛心請益，努力符合主管機關及相關法令對上市櫃公司的標準。