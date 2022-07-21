民進黨桃園市長林智堅深陷論文抄襲風波，藍綠雙方仍為此事在節目上大吵，其中民進黨立委林俊憲提到台大時，盛讚台大學風高度自由，藍綠手都伸不進去，立刻遭來賓吐槽「那卡管案」呢，尷尬回「那沒辦法」。

日前傳出台大教授擔憂遭「查水表」，不願擔任論文審查委員，國民黨台北市議員徐巧芯表示，原因可能出在許多人怕得罪陳明通，或是有關科專補助，引發現場論戰，主持人謝震武也提醒這個指控有點嚴重，徐巧芯澄清是質疑，因為她詢問後確實有找不到人的情況。

林俊憲則反駁，校長管中閔已經澄清無此情形，這些陰謀論不可信，屆時台大若做出對林智堅有利判決，又會被指控受到壓力。林俊憲接著稱讚台大是一所高度自由學風的學校，不論藍綠都手都法伸進去，卻立刻引起來賓反問「那卡管案呢」、「校長遴選你們不就伸進去了，還伸了好多次」。

林俊憲此時稍顯尷尬，回「那沒辦法」，接著說「你問管中閔麻，他現在當校長，難道現在政府手還有伸進來嗎？何況社科院院長本身，要講的話也有政治背景」，呼籲大家不該先用政治陰謀論定調。