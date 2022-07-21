有鑑於上半年金融市場劇烈波動，壽險業金融資產評價下滑，部分壽險公司面臨淨值保衛戰；針對外界持續關切6月底壽險業淨值狀況及財務健全性，壽險公會表示，壽險業財報淨值下滑，主要是反映利率上升的影響，並提出3點聲明來解釋。

壽險公會指出，首先，今年以來美國等主要央行進入升息循環，通膨高漲加速Fed升息步調與升息預期，推升市場利率，並引發資本市場大幅修正。壽險業資產配置以金融資產為主，資金運用首重資產負債管理，資產配置以長天期固定收益資產為主，債券價格對利率敏感度甚高，今年壽險業所持有以公允價值評價的金融資產，帳面金額下滑主要是反映利率走高，所帶來債券評價未實現損益所致。

其次，現行財報制度未能公允呈現利率上揚，壽險業經濟實質的正向影響；壽險公會解釋，當前台灣壽險業適用IFRS 4準則，保險負債採發單基礎(Locked-in)認列，並未以現時利率等因素逐期評價，依現行財務報導方式，利率上升之影響僅體現於資產面須依公允價值評價，但對保險負債並未反映此等因素，以致淨值波動劇烈。

若考量壽險公司的保單特性，普遍保險負債存續期限長於資產，對利率敏感性更大，如以IFRSs準則以公允價值為衡量基礎，資產及負債倘全數皆依公允價值衡量下，利率上升對資產面評價的衝擊，可望由保險負債影響所抵銷，壽險業淨值將能合理反映。

因此，若未來財務報導同時採用IFRS 9及17，將能充分呈現利率上揚對壽險業的影響，將能表現其經濟實質正向結果。此外，壽險業每年保費收入及孳息再投資金額龐大，以今年上半年為例，美國長天期投資等級公司債利率上彈幅度逾150bps，利率走高將有助於提高資產配置之收益率，新錢投資收益穩定提升，有助改善財務結構與提升固定收益並有利未來接軌IFRS 17。

第三點聲明是，壽險業者將積極強化體質及控管風險，維持財務健全性及清償能力；壽險公會解釋，受近期市場波動及現行會計準則之影響，6月底少數壽險業者之RBC或淨值比可能有未達法令標準之情事，如業者未達法定標準的主要原因，係來自現行財務報告資產負債未同時以公允價值衡量的影響，業者可向主管機關充分說明升息等因素對資產與負債之影響情形，以合理反映對資本適足性之影響係屬可控，並由主管機關整體審酌是否應請業者採取必要之因應措施，以維持壽險業良好清償能力。

在當前通膨高企、貨幣政策快速收緊、地緣政治風險突出的環境下，總體經濟及金融市場不確性仍高，因應當前局勢的挑戰，壽險業將以審慎及嚴謹態度進行資產負債管理，維持良好資產品質，落實風險管理，並強化清償能力，以確保健全財務體質，保障保戶及股東權益。