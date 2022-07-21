歐洲正面臨創紀錄極度高溫，持續估算這段期間的損失，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示，國內受熱浪侵襲10天期間已有「逾500人喪生」。

法新社報導，西班牙東北部薩拉戈沙（Zaragoza）地區正面臨熱浪嚴重衝擊，樹木起火燒成焦黑，路面被曬得發燙。

桑傑士今天走訪薩拉戈沙地區時表示：「根據數據，在這波熱浪期間，由於面臨如此高溫，已有逾500人喪生。」

此外。桑傑士也指出，氣候緊急情況已成為事實，促請民眾「格外小心」。（譯者：陳正健）1110721