民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，根據台灣民意基金會最新民調，36.4%的民眾認為「論文門」事態嚴重， 48.2%的人則覺得不嚴重；其中20～24歲就有58.6%認為嚴重，認為不嚴重的只有28%。時事評論員李正皓預測表示，如果台大調查結果指林智堅論文涉抄襲，恐會「一屍兩命」，林智堅在桃園市的選情會掛掉、民進黨新竹市長參選人沈慧虹的選情恐怕也會掛。

李正皓20日在《關鍵時刻》節目中表示，該民調，20到24歲認為「論文門」事態嚴重的有58%，不嚴重的只有28%，這件事情在侵蝕民進黨的根基。民進黨在台灣社會支持的基礎力量是來自於年輕人，結果，20到24歲對於林智堅論文門，認為嚴重的有58%，因為這些人在考研究所，將來要寫論文，正在「論文地獄中輪迴」，他們真的覺得很痛苦。

李正皓更預測，林智堅論文風波未來有可能再擴大，因為現在民調有36.4%認為嚴重的前提是，還沒蓋棺論定，還正在調查中。但如果台大的檢驗一出來，發現有抄襲，那民調認為論文門嚴重的比例，還會再增加。

李正皓分析認為，林智堅的論文是否涉抄襲，有就有、沒有就没有，大家靜待台大的調查。不過，如果台大的調查結果指林智堅論文涉抄襲，那就是「一屍兩命」，林智堅在桃園市的選情會掛掉、民進黨新竹市長參選人沈慧虹的選情恐怕也會掛。因此，林智堅的論文門很有可能會變成民進黨的風暴。