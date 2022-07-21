06：03花蓮規模3.7地震 深度僅5公里、最大震度4級 06:422022/07/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮規模3.7地震 震度最大4級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，21日6時3分發生芮氏規模3.7地震，地震深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南南西方31.9公里（位於花蓮縣鳳林鎮），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳正健）1110721 勇父救2女溺斃 婦捲消波塊身亡 百大青農出爐 花蓮3人入選 全家到花蓮玩漂漂河 女子泳圈繩索斷卡消坡塊亡 #7地震 #4級 #花蓮縣 #公里 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地牛翻身！10：39花蓮規模4.5地震 最大震度4級 10:502022/07/19 生活 花蓮港吊掛鋼索斷裂 33噸大理石掉落壓工人 「下半身成肉泥」慘死 11:402022/07/16 社會 吊掛鋼索斷裂 33噸大理石砸死工人 04:102022/07/17 社會新聞 多喝水別中暑！明雙北高溫飆36度 午後暴雨區域曝 20:532022/07/19 生活 大同醫院遠赴花蓮支援 當全中運小將強力後盾 16:392022/07/18 生活 Kolas返鄉無懼 力圖翻轉花蓮 04:102022/07/17 專題周報 Kolas參選花蓮 替賴清德2024操兵 04:102022/07/20 地方新聞 誘捕絕育入法 花蓮動保條例將送審 04:102022/07/16 地方新聞 花蓮掩埋廚餘事件陷包庇廠商疑雲 環保局主動送件自清 12:372022/07/18 生活 台灣酷熱一周！明南北午後雷雨開炸 強度更明顯 21:152022/07/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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