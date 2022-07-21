懷念舊時代香港，是近10多年來香港電影的類型之一，《歲月神偷》、《打擂台》、《東風破》以及《十月圍城》等等，都在緬懷曾經燦爛的香港。而由香港7大殿堂級名導聯手合作執導的《七人樂隊》集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，不同風格的香港大師級導演，以1950-2020年的香港為時代背景，一個人負責一個年代，以35釐米底片拍攝10多分鐘的故事，同時向底片及時代致敬，共同合奏出這個充滿情懷的香港拼圖。

走過港產電影及底片拍攝的黃金年代，由這7位叱吒香港影壇，各自威震一方的導演群來執掌《七人樂隊》拍出自己心中的香港與大時代，最具有代表性，也再適合不過。這7人同樣崛起於70至80年代，從商業、藝術到武俠，分別在不同範疇磨刀拍片，拍出屬於他們獨一無二的電影風格，也將香港電影帶上「香港荷里活」的輝煌時代。

由許鞍華執導60年代的故事《校長》，由金馬影帝吳鎮宇挑戰從30歲演到70歲。（圖／華映）

香港導演以相同或類似主題，分頭執導分段式電影不是新鮮事，2007年，其中的三位導演徐克、杜琪峰及林嶺東就曾經合作執導過《鐵三角》，還有鬼片經典《三更》等例子。電影早於2014年開始製作拍攝，2015年正式發布時，還是原名《八部半》。之所以為8，是原先導演多了吳宇森一位，並由杜琪峰同時兼任監製。其中林嶺東導演已於2018年過世，執導的短篇《迷路》也是他的最後遺作，原先在導演陣列中的吳宇森，則因為身體因素退出拍攝隊伍。

袁和平執導《回歸》邀請包租公元華及新生代女星林愷鈴演出祖孫情。（圖／華映）

除了動作片名導的身份，林嶺東曾與5位電影圈中的好友包括徐克、泰迪羅賓、黃志強、章國明及施南生合組樂隊，其中與他交情深厚的徐克也是《七人樂隊》導演之一，冥冥中也呼應了電影片名。

監製杜琪峰此前受訪，談及《七人樂隊》的拍攝初心時曾說過，「菲林拍攝的年代，也是香港電影最美好的年代，導演們透過菲林尋覓理想，盡情發揮他們的創意和才華，是最令人懷念的。」導演們身為數十年的好友，很難得在沒有太多包袱的狀況下，集體完成一個作品，也是電影圈團結精神的體現，「希望新一代電影人也能承傳這份精神。」

譚家明執導《別夜》由吳澋滔、余香凝上演一段因移民而不得不分別的小情侶愛情故事。（圖／華映）

由動作巨擘，香港影壇大哥大洪金寶開頭，許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東接力，最後由徐克收尾，每個導演負責10年，從1950年一路拍到2020年，導演們風格各異，拍出自己最想念的香港風景。洪金寶的《練功》重回自身童年練功的「七小福」時代，他的長子洪天明飾演元家班掌舵余占元，霸氣懷舊；許鞍華的《校長》拍出60年代的溫暖人情，教育心靈，以及一段深埋心底數十年，說不出口的的溫柔遺憾；譚家明的《別夜》時隔16年找回《父子》的天才童星吳澋滔重回大銀幕，上演一段80年代，情竇初開的心碎別離。

洪金寶執導《練功》重回自身童年練功的「七小福」時代，由他的長子洪天明飾演元家班掌舵余占元。（圖／華映）

同為元家班成員的袁和平，則以師兄弟元華為男主角，一段《回歸》拍出祖孫兩代相隔兩地的親情窩心；杜琪峰拿出他擅長的時事觀察，以小見大，以茶餐廳中不同時代的簡單對話，拍出《遍地黃金》的時代變動及投機人心，以及時代中香港人的飄蕩靈魂；林嶺東在過世前不久完成的《迷路》難得放下標誌性的暴力美學，把最後一部作品的目光，移回自己最愛的故鄉，找來多次合作的任達華，走上一段在自己家鄉迷路的感慨之旅，林嶺東愛子林宇軒也在片中飾演任達華的兒子，留下首次，也是最後一次父子同台的珍貴回憶。

林嶺東執導《迷路》找來多次合作的任達華，走上一段在自己家鄉迷路的感慨之旅。（圖／華映）

最後壓艙底的徐克則扮演了完美的收尾工作，《深度對話》集前面七位導演為一體，玩後設、玩角色又玩文字的機鋒處處，最後導演本人與許鞍華一起出現，聰明幽默、舉重若輕的對話，是資深電影人的火候，也像替香港的黃金年代下了一個美麗的註解。

一部電影裡，能夠看到七位導演各自修煉數十年的影壇功力，看到導演們對香港的想念，如同《迷路》片尾的字卡上寫著：「比香港更好的地方很多，但都沒有我對家鄉的這份感情。」故人已逝，時代已遠，香港還是香港，香港也不再是香港，未來如何不得而知，而《七人樂隊》且以影像為記。

《七人樂隊》7月28日上映。

更多 CTWANT 報導