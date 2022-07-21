美國藥廠亞培（Abbott）20日公布第二季（6月底止）財報顯示，上季營收與獲利雙雙優於預期，同時調高全年財測。原因在於新冠篩檢產品銷售良好，協助抵銷旗下配方奶業績下滑。

財報顯示，亞培第二季營收年增10.1％至113億美元，高於市場預期的103億美元。上季獲利年增69.7％至逾20億美元，相當於每股獲利1.14美元，優於分析師預期。

亞培亦上修全年獲利預測，經調整後的每股獲利調高20美分至4.9美元。與新冠篩檢相關的全年銷售額預估可達61億美元。