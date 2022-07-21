美國總統拜登與大陸國家主席習近平3月時曾視訊對談長達2小時。

針對外媒報導美國眾議院議長裴洛西將於8月率團訪台，美國總統拜登昨（20）日回應，他認為軍方目前認為不是好主意。他也透露，預期10天內與大陸國家主席習近平對話，有美國官員透露，兩人將透過熱線對談，但尚未安排時間。

針對英國《金融時報》（Financial Times）報導美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫8月率團訪問台灣，綜合路透社、香港《南華早報》等外媒報導，拜登昨日在從麻州返回華府後被記者問及裴洛西傳出訪台一事時回應：「我認為軍方認為現在不是個好主意，但我不知道目前狀況如何。」

拜登也表示，預計10天內與大陸國家主席習近平對話，「我認為我將在未來10天內與習主席對話。」

報導指出，有鑑於目前台灣局勢持續緊張，以及拜登政府考慮降低大陸進口商品關稅以減輕美國消費者的通膨壓力，兩位元首計畫許久的對話將在重要時刻下進行。

不過美國官員隨後淡化關稅議題在這次對談中的角色，並指出兩名元首可能透過熱線對談，談話內容將包含一系列雙邊、地區、全球事務，不過與關稅議程無關，官員表示目前尚未安排通話時間。

當被問到兩人將在關稅議題上談什麼時，拜登回應：「我會祝福他有美好的一天。」

針對拜登是否將與習近平通話，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人回應目前沒有要宣布或證實的通話。

拜登與習近平上一次對話是在3月18日，當時兩人透過視訊對談長達2小時，這也將是俄羅斯入侵烏克蘭以後，兩位元首第2次直接對話，同時也是美陸防長6月在新加坡「香格里拉對話」上言詞交鋒後兩人第1次對話，大陸國防部長魏鳳和當時曾警告，若有人把台灣分裂出去「會不惜一戰」。