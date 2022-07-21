美國國防部前部長艾斯培近日率團訪台，他19日建議台灣兵役役期應延長到一年以上，府方則回應「沒有評論」。對此，民進黨前立委林濁水直言「總統遇事想想再想想，避免做價值決斷」，「但實在想夠久了，無論如何該有結論了吧？」

艾斯培建議，台灣應該要不分男女全民皆兵，役期延長到一年以上，而對於艾斯培的建議，總統府發言人張惇涵表示，對於艾斯培前部長的意見，總統府沒有評論，但感謝艾斯培前部長對於台灣長年的支持，及對台灣國防的關心和重視。

張惇涵提到，關於義務役役期，總統府已多次說明，國防部就各方意見進行評估中，但尚未有定案。而義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，有效應對現代戰爭的需求。

林濁水昨（20日）在臉書發文，針對艾斯培的建議，表示近年來關心台灣的國防專家，這樣呼籲的已經不知多少了，而這次「居然還透過舉行記者會方式！」

林濁水痛批，總統府「居然表示沒有評論」，同樣以「國防部就各方意見進行評估中，但尚未有定案」不變應萬變。林同時質疑，總統遇事想想再想想，避免做價值決斷，「但是實在想夠久了，無論如何該有結論了吧？」