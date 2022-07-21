年底九合一大選引發關注，民進黨已提名嘉義縣長翁章梁尋求連任，甚至喊出要得票6成；反觀國民黨卻苦無戰將，更傳出地方盼台北市前議員羅智強南下參選。對此，羅回應「我是桃園人」形同婉拒，更強調「我的家在桃園」，至於嘉義縣選戰，包括他及所有好朋友都會去幫忙。

香港媒體《中評社》20日報導指出，國民黨各縣市提名陸續完成，嘉義縣卻仍苦尋不到人，包括黨副祕書長王育敏、前立委林國慶、雲林縣政府農業處前前處長吳芳銘、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀等人都曾被點名徵詢。由於基層焦急，曾任縣黨部主委的現任縣議員王啟澧表示，既然嘉縣處境艱困，何不找具全台知名度的戰將來拓荒？

羅智強20日從桃園楊梅展開「真愛台灣、民主祈福」之旅，途中被問到有沒有機會接受徵召參選嘉義縣長？羅直言「我是桃園人，我的家在桃園」，給了參選嘉義縣長的傳聞明確的答案。

羅智強指出，這次的祈福行腳活動，特別保留中午及晚上的時間，就是為了幫助今年的參選人；他本人會當個快樂的配角，幫助大家打贏年底選戰，所以年底全台選舉包括他和所有的好朋友都會去幫忙。