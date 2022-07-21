美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯今天表示，中國似未放棄對台灣動用武力，且俄羅斯在烏克蘭的經驗雖影響北京在入侵的時機和方式，但並未影響他們是否犯台的盤算。

法新社報導，在被問及北京從烏克蘭那邊學到什麼教訓時，伯恩斯（Bill Burns）告訴阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）說：「我們的感覺是，這在中國領導人是否會在未來幾年選擇使用武力控制台灣的問題上，影響可能較小，而是影響他們將如何以及何時動用武力。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110721