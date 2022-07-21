明起全面開放50歲以上的人可打第四劑疫苗，只要與第三劑間隔滿5個月者就符合資格，但仍有不少人猶豫是否該去接種，若是接種該選擇哪個廠牌較好，對此《中時新聞網》整理出第四劑疫苗可以選擇的廠牌、副作用等常見的8個問題，供民眾參考。

一、哪些人可以打第四劑？

目前可打第四劑的有第1類醫事人員、65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下者接種第2次追加劑（第4、5劑），機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統工作人員，共8類人可打；另明起開放50歲以上打第四劑。

50歲以上明起可打第四劑。（圖／指揮中心提供）

二、第四劑的廠牌有哪些？

不管之前打的是什麼廠牌的疫苗，第四劑可選擇莫德納（半劑量）、BNT（全劑量）、高端或是Novavax。如果有過敏或其他的問題，經醫師評估也可以選AZ，但建議打mRNA疫苗或次單位蛋白疫苗比較好。

三、與第三劑要間隔多久？

第三劑與第四劑之間必須間隔5個月。

四、確診後能打第四劑嗎？

確診以後可以打疫苗，但必須要等到確診後3個月。

五、誰先不要去打第四劑？

近期身體有不適或慢性病況不穩定的人，建議等到身體狀況較穩定以後再接種。

六、第四劑到底該不該打？

台大前感染科醫師林氏璧表示，本身有新冠肺炎重症風險因子，像糖尿病等慢性病；或工作上接觸風險很大的人，這2類人可去打第四劑。不過，如果先前打過三劑的副作用很大或是在這波已經確診過的人，則可以選擇先不打。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉建議，高危險族群及今年冬天前都還沒染疫過的人，最好在冬天之前去接種第四劑疫苗，加強自身的保護力。

七、第四劑疫苗廠牌怎選？

醫師沈政男表示，第四劑要打就打保護力最強的，原則上以mRNA疫苗為主，包括莫德納、BNT，否則就等於白打，因為第四劑主要是要提升對輕症保護力，而不是重症，打過三劑疫苗對重症預防已綽綽有餘。

八、第四劑疫苗的副作用？

國外研究數據顯示，打第四劑疫苗的副作用跟第三劑差不多。而打第三劑的時候可能出現發燒、局部腫痛、疲倦或關節痛等，其中打mRNA疫苗（莫德納或BNT）與腺病毒疫苗（AZ）副作用發生率會比蛋白質次單元疫苗（高端或Novavax）高。