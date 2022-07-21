今年年初爆發蛋荒，每日缺量上看200萬顆，隨後農委會依靠補助政策及從國外進口，勉強滿足市場需求，但缺蛋問題至今仍持續未解，昨（20）日雞蛋再度漲價，農委會卻說沒有缺只是需求增，讓國民黨立委林奕華傻眼，怒批「我們需要這個政府幹嘛？」

林奕華昨日在臉書表示，今年1月才發生缺蛋的狀況，沒想到因為雞隻換羽、飼料漲價、天熱不易下蛋致使產量下滑，以及高屏地區禽流感等因素，僅過半年蛋荒又來了！近日每天至少缺少100萬顆蛋，北市蛋商公會不得已宣布蛋價調漲2元，若從今年1月起算，雞蛋的產地價已從每台斤36.5元漲至最新的42.5元，半年漲幅高達17％。

林奕華指出，此時應該想辦法解決問題的主管機關農委會，竟大言不慚的說沒有缺蛋是需求量大增，還怪罪於國旅太夯才導致缺蛋，就跟經濟部面對停電時說「沒有缺電，是用電量太大」一樣，把責任甩鍋給民眾。

林奕華說，現在缺工缺料缺電又缺蛋，每天還有幾十人因疫情離開，政府不思解決民間疾苦，每天只想著以幹話敷衍民眾、企圖卸責；她呼籲，「農委會不要再躲了，與其只想含糊其詞，不如趕緊提出具體對策解決民生問題才是上策！」