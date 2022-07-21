國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊遲未完整公布，挨轟備戰龜速不如對手陳時中，更被酸是「躺平族」。一份最新網路民調卻顯示，蔣以51.3%看好度，大勝民眾黨支持的黃珊珊的26.5%，反觀代表民進黨的陳時中則以15.9%墊底。
《YAHOO奇摩》11日發起「你看好誰能當選台北市長？」網路民調，截至今日（21）早上7時30分，已有53400人參與投票。目前結果顯示，蔣萬安以51.3%看好度勇奪第一，黃珊珊以26.5%居次，陳時中以15.9%敬陪末座。
該民調另針對「你認為陳時中在防疫期間表現如何？」進行調查，認為「非常不好」佔55.5%、「不太好」佔19.2%、「還不錯」佔12.4%、「非常好」佔9.6%、「不知道／沒意見」佔3.3%。
針對「陳時中在參選聲明中提及「台北市停滯太久」，你是否同意？」問題上，認為「完全不同意」佔43.9%、「不太同意」佔25.7%、「還算同意」佔13.3%、「非常同意」佔11.8%、「不知道／沒意見」佔5.3%。
文章來源：《YAHOO》民調
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