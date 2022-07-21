台北捷運板南線今早上驚傳故障，不少網友在各大社群網站發文表示，才剛上捷運過一站，列車就一直臨時停車，抱怨上班就要遲到了，北捷回應，列車異常原因初步檢視為煞車異常，目前狀況已排除，班距仍在調整中，約千名旅客受影響。

一名女網友在PTT發文指出，今天早上已比平常還要早出門搭捷運上班，沒想到才剛上板南線過一站，列車就一直走走停停，她不滿怒罵「搞到比平常通勤時間還晚，別人都不用上班？」

北捷今早發生故障，不少民眾卡在月台，動彈不得。（圖／翻攝自我是板橋人）

另一名女網友也在論壇《Dcard》貼出「台北捷運GO App」異常通知推播說，自己7時20分從土城站上車，32分還在海山站，大酸「開放快要遲到的人一起取暖」。

北捷表示，今早7時03分有旅客反映車上有焦味，行控中心依SOP請車上約1千名旅客，在江子翠下車，並改搭下一班列車，延誤時間約3分鐘，列車異常原因初步檢視為煞車異常。

另外今早6時56分府中站因軌道電路訊號發生異常，列車自趨安全設計慢速通過，目前往市政府方向班距4約分鐘，目前板南線調整列車班距中，部分往永寧方向列車於江子翠或龍山寺折返載客，縮短往市區方向班距，至於軌道電路異常原因，目前正由維修人員處理中。