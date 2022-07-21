全球經濟波動劇烈，美FED多次升息，南人山壽受到衝擊淨值持續縮水，潤泰新(9945)及寶成(9904)淨值也都將受到波及，兩家公司都在昨(20)日晚間舉行重大訊息說明會，強調現在會計師都還在查閱，沒有任何新的數字可以提供，並同聲表示，不會減少潤成控股的持股。那要如何因應淨值的縮水情形，潤泰新提出將變更會計政策，資產重新評估價值。

面對淨值將呈現縮減的窘境，潤泰新並未考慮處分手上的資產來因應，將會對投資性的不動產會做重新估價來增加淨值，評價後會有最新價值出來，在報表上做最新的呈現。潤泰新陳柏宇協理說，會計政策的變動投資性不動產改採公允式的衡量，其實是可以追溯調整適用的原則，所以會反應過去每一期的財務報表之中，將會重新出具財務報表去做更正。

至於是否會採取另外的策略，如現增、發行可轉債、銀行貸款等方式來讓財務報表數字較為好看，潤泰新則說，目前報表還在結算當中，若是有數字出來之後，會報請董事會，屆時將看財務結構，未來不排除詳細考慮上述措施再做定奪，到時再公告。

雖然接下來美國還會持續升息，但潤泰新和寶成都強調不會降低潤成控股的持股，潤泰指出，以目前來看現在淨值也許是歷史的低點，美國景氣如今不好，但明年景氣一反轉，美國降息了，淨值就有機會大幅上升，目前的時機點不適合做這種降低持股的動作。

寶成施志宏副總指出，111年第1季的其他權益因認列採權益法的關聯企業及合資之其他綜合損失份額減少約367億台幣。他說，目前第2季財報還在結算當中，實際數字還不清楚，公司還不需要增資或發行公司債來改善現在的處境，至於南山人壽想要再增資是否會參加，他則回應說，需待董事會決議。

現行保險業資產採公平價值衡量，惟負債面因尚未適用IFRS 17，尚未同時以公平市價衡量，導致市場變動，如利率上升時，債券反映利息上升致價格大幅降低，但負債面未能同時反映市場利率變動而隨之減少，致壽險業淨值遭到低估。潤泰新透過潤成投資控股轉投資南山人壽，綜合持股比例為25.11%。