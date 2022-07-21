據新華社引述大陸工信部方面指出，今年以來大陸加快發展工業互聯網，工業互聯網標識解析體系基本建成，國家頂級節點日均解析量顯著提升，工業互聯網融入45個國民經濟大類，産業規模邁過兆元人民幣大關。

工業互聯網是推動傳統產業轉型升級、培育發展先進制造業的重要支撐。近年大陸加快新一代信息技術與制造業融合，推動工業互聯網平台進企業、進園區、進産業集群，工業互聯網創新發展邁出堅實步伐。

依照大陸工信部數據顯示，截至目前，「5G＋工業互聯網」建設項目超過3100個，其中今年第2季新增項目700個，國家頂級節點日均解析量顯著提升，達到1.5億次。具有一定行業和區域影響力的特色平台超過150家，其中重點平台的工業設備連接數超過7900萬台、工業App數量28萬多個。

透過天眼查數據顯示，截至目前，大陸擁有9.4萬多家工業互聯網相關企業，2022年1月至6月新增注冊企業3.3萬多家。

大陸工信部資訊通信管理局有關負責人表示，工信部將發布進一步分類指導的政策性措施，推動工業互聯網提檔升級。首先是聚焦產業關鍵環節，聚焦設備互聯互通、數據創新應用、設備平台安全等關鍵領域，布局一批標桿項目，制定一批標準，推廣一批標誌性成果。

其次是聚焦轉型重點領域，加快重點行業5G全連接工廠建設，促進5G由生産輔助環節向核心環節加速拓展。此外，還將聚焦應用生態體系，推動工業互聯網面向工業園區、縣域經濟落地扎根。