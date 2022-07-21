苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場20日晚間進料，引爆與抗議群眾衝突，警方以警力介人隔絕雙方。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場20日晚間進料，因程序未完備仍在待命進料。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場進場爆衝突。警方到場維安！

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者申請進料試營運，21日深夜企圖突襲進場，結果引發龍昇村民不滿抗爭，雙方一度爆發衝突，雙方互擲鐵椅、石塊、寶特瓶，當場造成8人掛彩，包括1名員警、一名坤輿公司保全人員及6名抗議群眾，苗栗縣警局緊急出動到場以人牆隔開雙方，避免衝突擴大、目前雙方處於對峙。

坤輿掩埋場業者在獲得縣府同意恢復試營運後，日前向縣府環保局申請在20日至22日止進料試營運，3天之內必須完整進料達3百噸，進行滿載營運，才能符合要求，環保局為派員駐場稽核，特別向縣警局申請警力維護安全，縣警局隨向警政署申請機動保安警力支援，警政署指派保1、4總隊及台中港警總隊等單位支援1個中隊160名警力到場，加上苗栗縣警局自有警力，共約近300人警力到場，並計畫從20日晚間8時開始到崗執勤。

環保局同意業場進料試營運的一個重要前提，是業者必須有合法的地磅以管控進料總量，但業者一直無法提供合格地磅，直到20日傍晚為止，環保局未獲業者提供合格地磅，因而暫停進料作業稽核，縣警局因而暫停勤務布署。

至20日晚間10時許，業者突然決定要執行進料，縣警局獲報立即通報緊急集合警力約280人趕往現場，在警力到場之前，21日凌晨1點多，坤輿掩埋場業者自行雇請的保全人員約2、300人，在掩埋場大門口爆發衝突，在場待命的警力雖出面勸阻，但雙方情緒高漲，相互丟擲鐵椅、礦泉水瓶及石塊，混亂中造成多名抗議民眾、業者保全以及1名員警掛彩，事實上，現場有多名官警都被礦泉水、石塊砸傷，但都自行忍下繼續執勤。

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場20日晚間進料，引爆與抗議群眾衝突，警方以警力介人隔絕雙方。（謝明俊攝）

在此同時，業者進料載運廢棄物的重型大貨車約有15部到場，將台1線北上車道全部占滿，警方於是將台1線、苗8線路口南北雙向進行管制，但因環保局人員到場未同意業者進料，因此，由警方暫時阻攔在掩埋場大門前公路上。

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場20日晚間進料，載送廢棄物大貨車占據台1線，與到場維安警方巴士隔路相對。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場20日晚間進料，保4總隊警力緊急出動到場維安。（謝明俊攝）

衝突持續至近4時，警力以優勢警力介入，以人牆隔開雙方，數10名抗議民眾將台1線整個路面占住輪流演講抗議警方及業，目前，警方正積極勸說業者撤回載料大貨車，以免妨礙交通，雙方仍持續對峙中。

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場20日晚間進料，因程序不足，警方暫時管制進料大貨車。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場20日晚間進料，警方到場維安，並在制高點蒐證。（謝明俊攝）