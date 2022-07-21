苗栗坤輿廢棄物掩埋場風波不斷，業者與反坤輿自救會成員21日清晨爆發衝突，雙方因此多人掛彩，議長鍾東錦對此也表示意見，他強力譴責坤輿公司沒有跟地方居民溝通，造成流血衝突事件，讓人感到氣憤跟不捨，也要去縣府苗栗縣盡到監督的角色。

議長鍾東錦表示，今天凌晨接獲地方秘書通知，位於造橋鄉龍昇村的坤輿公司大門口，發生民眾和警方遭到襲擊受傷案件，他要強力譴責坤輿公司，未經合法程序、也沒有和居民溝通下就企圖強勢進場，造成流血衝突。

鍾東錦指出，聽聞多位議員同事，包括廖秀紅、陳光軒、曾玟學以及陳品安都到場關心，其中還有議員在協助村民過程中，被辣椒水噴灑，導致身體不適的情況，都讓人感到氣憤與不捨。

他說，環保局必須發揮起監督的角色，同時感謝警察局同仁不眠不休在現場維持秩序，避免衝突擴大，並強調，所有違法、傷害鄉親甚至阻擾員警依法行政的行為，他都將予以最嚴厲的譴責，也希望坤輿公司與村民之間的對抗能儘早結束，還給鄉親一個安穩的生活環境。