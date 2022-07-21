奧迪車主（黑衣男）拔走特斯拉車主使用中的充電槍，改插在自己的車上。（翻攝自臉書社團《爆料公社二社》）

1名特斯拉車主昨日將車停在停車場充電，未料停放在隔壁的奧迪車主見他不在車上，竟私自拔下他正在使用的充電槍並插上奧迪，該車主偷電的行為被哨兵模式錄下，逮個正著。不少網友猛轟奧迪車主缺德。

這名特斯拉車主在臉書社團《爆料公社二社》貼出1段影片，透過畫面可見，昨日他將愛車停放在停車場充電，人則暫時離開，未料停放隔壁車位的奧迪男車主先是左顧右盼，接著逕自拔下特斯拉插著的充電槍，改插在奧迪上，偷電的行為全被特斯拉的哨兵模式一秒不漏地拍下。

原PO也表示，該處停車場總共有3個電動停車位，卻僅有1支充電槍，並對於奧迪車主偷電的行為感到氣憤，怒嗆對方「祝福此車主喝麥香沒吸管、吃布丁撕破包裝紙、吃泡麵油包噴到衣服！」

文章曝光後，不少網友留言喊罵奧迪車主，「沒水準」、「日後這種人只會越來越多」、「買得起電動車，卻沒錢充電，可憐吶」、「自私」、「這就叫偷電。可以去告了啦」；還有網友聯想起佔據新聞版面，聲稱「父親過世」借充電特斯拉的男子，猛酸，「他有沒有跟你說他爸爸剛過世？」、「可能家裡有事？」、「抱歉 我爸剛…」、「他爸也出事了嗎？讓讓他，很可憐」。