潤泰全(2915)與潤泰新(9945)昨天晚上在證交所召開重大訊息記者會，說明南山人壽淨值下降所是否可能造成衝擊。南山人壽表示，至6月底，自結獲利378億元，資本適足率(RBC)清償能力指標仍達300％以上。並且受惠於國內外利率彈升，也有助接軌國際財務報導準則IFRS17負債公允價值超額準備貢獻，短期雖受金融市場波動影響以致淨值有下滑，但公司整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常。壽險公會也表示，未來財務報表同時採用IFRS9及17，將能充分呈現利率上揚對壽險業影響。

南山人壽表示，今年以來壽險產業受暫時性金融市場波動影響以致淨值有下滑情形，主要目前國內壽險業是採國際財務報導準則9號公報(IFRS9)，財務報表中僅有部分資產評價受利率上揚影響導致資產帳列價值縮水，保險負債採IFRS4仍依鎖定利率衡量不受市場利率上揚影響，無法衡平表達所持有資產負債帳列價值。若考量以IFRS17標準衡量保險負債，則市場利率對淨值的影響大幅降低。

未來接軌國際財務報導準則IFRS17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債因利率上揚對淨值影響將能抵銷資產端因利率上揚對淨值的影響，資產與負債可望同步反映市場利率變化，降低淨值波動。

壽險公會發布聲明表示，當前台灣壽險業適用IFRS4準則，保險負債採發單基礎(Locked-in)認列，並未以現時利率等因素逐期評價，依現行財務報導方式，利率上升影響僅體現於資產面須依公允價值評價，但對保險負債並未反映此等因素，以致淨值波動劇烈。

若考量壽險公司的保單特性，普遍保險負債存續期限長於資產，對利率敏感性更大，如以IFRSs準則以公允價值為衡量基礎，資產及負債倘全數皆依公允價值衡量下，利率上升對資產面評價衝擊可望由保險負債影響所抵銷，壽險業淨值將能合理反映。因此，若未來財務報表同時採用IFRS9及17，將能充分呈現利率上揚對壽險業影響，將能表現其經濟實質正向結果。

壽險公會強調，受近期市場波動及現行會計準則影響，6月底少數壽險業者RBC或淨值比可能有未達法令標準，如未達法定標準主要原因來自現行財務報告資產負債未同時以公允價值衡量影響，則可向主管機關充分說明升息等因素對資產與負債影響情形，以合理反映對資本適足性影響係屬可控，並由主管機關整體審酌是否應請業者採取必要因應措施，以維持壽險業良好清償能力。