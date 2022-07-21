TrendForce研究副總范博毓指出，目前電視整體需求仍偏弱，但幾乎全部的面板都已跌破現金成本，因應市場寒冬來臨，各面板廠已經開始陸續進行產能的調控，並逐漸收到一定的成效，預計7月55吋以下尺寸跌幅將明顯收斂。其中，32吋、43吋與50吋預計下跌1美元，55吋預計下跌1到2美元。

至於大尺寸電視面板部分，因主要品牌客戶減少採購，造成面板廠一定的庫存壓力，因此跌幅仍較明顯，65吋預計下跌7美元，75吋預計跌11到12美元，不過，相較前幾個月份跌幅已經開始收斂。

Monitor面板持續面臨需求疲弱的壓力，預計7月全月跌幅約在3-4美元，部分機種也開始面臨觸碰到現金成本的壓力。

Notebook面板需求仍在低點，品牌拉貨意願仍偏低。但價格的跌勢上出現些許變化。因Chromebook需求轉弱而最早跌價的11.6吋HD，價格已逐漸回落至疫情前的水準。14吋/15.6吋HD TN面板跌幅也出現收斂，預計下跌2.3～2.4美元，至於較晚開始下跌的14吋/15.6吋 FHD IPS面板跌幅則仍維持在約2.9美元。