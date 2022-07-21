源自美國洛杉磯的太空科技創投Infinio Capital來台啟動投資計畫！Infinio Capital計劃於今年募集2000萬美元太空科技基金「Ignition Fund 1」，投資全球與台灣太空產業項目，今年至今，已有10間國際太空科技企業、10 家台灣供應鏈企業加入Infinio Space Venture Studio計畫，網通廠明泰(3380)就為為Infinio Capital太空基金首個機構投資人。

Infinio Capital啟動2000萬美元太空科技基金「Ignition Fund 1」募資，第一輪到位資金已過半，將會立即啟動投資計畫，未來2年內，除了投資太空科技項目之外，同時以協助台灣建構太空產業生態鏈為目標。

過去曾協助台灣政府相關單位對接NASA和SpaceX的Infinio Capital管理合夥人林宗亮表示，台灣擁有半導體生態鏈與精密製造、成本管理等優勢，也有完整且技術成熟的產業供應鏈，然而，由於韓國、印度政府投注相當國家資源於太空產業，台灣建立太空產業的黃金關鍵期變得非常短暫，決勝期就在未來的2~3年，而台灣需要更快認知到自己的優勢，並加速相關技術的整合。

在投資計畫方面，林宗亮也表示，Infinio Capital將運用「投資帶訂單」模式，將國際訂單帶來台灣，而訂單需求將促成供應鏈發展，進一步建構新太空產業的生態系。Infinio Capital將專注媒合、投資國際太空項目與台灣供應鏈資源，協助台灣新創公司與預計跨入太空產業的科技公司拓展太空市場版圖。

明泰為Infinio Capital太空基金首個機構投資人，董事長黃文芳表示，明泰數十年來專注發展網路通訊，近年來也佈局低軌衛星網路應用，發現衛星技術的研發過程，需要多項專業的高度投入，因此高度倚賴跨國企業合作。Infinio Capital擁有豐沛的國際產業網絡，並且專注媒合商業機會，能夠有效地協助台灣廠商獲得太空供應鏈的訂單，這是明泰看好Infinio Capital團隊並且決定投資的主要原因。