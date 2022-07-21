旅遊業者雄獅(2731)深耕國旅，歷時半年耗資逾2千萬於枋寮打造全新「藍皮意象館」，除作為旅客登車前的休憩等待空間，也具備旅遊資訊服務站、展演場所、伴手禮商店等用途，未來將以區域樞紐（Regional Hub）概念提供屏東往返恆春、墾丁等地區的旅遊接駁服務。

交通部台鐵局副局長朱來順表示，藍皮解憂號觀光列車自去年10月23日首航以來，截至6月底已吸引逾3.3萬人次搭乘，不但是鐵道觀光明星商品，也是國旅市場最熱門旅遊產品，更是屏東縣最具代表旅遊路線，旅遊人潮的湧入亦活絡枋寮鄉經濟發展。

為讓到訪旅客在搭乘前就能感受藍皮解憂號魅力，雄獅特別於枋寮車站旁F3藝術特區，向台鐵承租過去的南迴鐵路員工閒置宿舍，79坪空間斥資逾2100萬元，歷時半年打造藍皮夢幻基地「藍皮意象館」，於19日盛大舉辦開幕活動。

雄獅指出，「藍皮意象館」是藍皮解憂號觀光列車起點，進門便開啟遊程體驗，以區域樞紐概念運用雄獅體驗優勢，以半遊程、半接駁方式停靠墾丁福容、凱撒、福華、夏都及恆春商圈，未來預計與這些業者進行更進一步合作，有效解決旅客前往恆春、墾丁的交通痛點。

因應藍皮意象館開幕，雄獅規畫從枋寮前往屏東縣各社區及景點活動，包括新龍社區龍膽石斑體驗、港口社區茶園巡禮、五溝水社區聚落導覽、屏菸基地大武山沉浸劇場體驗等遊程，提供旅客更多深度旅遊選擇，並持續推廣在地創生、減碳移動及在地體驗。