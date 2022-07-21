半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）公布2022年第二季財報，稅後淨利跳增至14.11億歐元，每股盈餘3.54歐元。展望第三季，公司預期營收將落於51～54億歐元，季減0.6～6.1％，受快速出貨增加影響，全年營收成長預期自20％調降至約10％。

ASML第二季合併營收54.31億歐元，季增達53.7％、年增達35.1％。毛利率49.1％、營益率30.4％，優於首季49％、22.2％，遜於去年同期50.9％、30.8％。稅後淨利14.11億歐元，季增達1.03倍、年增達35.9％，每股盈餘3.54歐元。

展望第三季，ASML預期合併營收約51～54億歐元，季減0.6～6.1％、年減2.1％至年增3％，毛利率落於49～50％。全年營收將成長約10％，低於原預期的20％，主因快速出貨增加導致營收遞延認列，加計擴產相關額外成本及通膨影響，全年毛利率估落於49～50％。

ASML說明，「快速出貨」是省略部分工廠測試步驟，讓最終測試和正式驗收於客戶端進行，雖使這些出貨量的營收認列遞延至客戶正式驗收時，但可幫助客戶更快速取得晶圓產能。預估今年遞延至明年認列的金額，將自約10億歐元增至約28億歐元。

ASML總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，第二季新增訂單金額創下85億歐元新高，反映出來自客戶的需求仍十分強勁，其中54億歐元來自0.33 NA和0.55 NA的極紫外光系統（EUV）及深紫外光（DUV）系統訂單。

溫彼得指出，消費性市場的部分客戶需求雖出現放緩跡象，但車用、高速運算（HPC）和綠色能源轉型等全球大趨勢仍對公司系統帶來強勁需求。儘管今年出貨量估將創高，但受限供應鏈產能而開始出現出貨延遲狀況，公司將增加快速出貨數量，以支持客戶必要擴產。

根據目前2021～2023年的股票回購計畫，ASML在第二季回購價值約12億歐元股份。鑒於過去一年配息金額大增，ASML修正配息政策、改為每季配發股息，新政策下的首次配息訂於8月12日，每股普通股將配發1.37歐元的期中股息。