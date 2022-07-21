「信燕輪」昨日在台中港船塢進行解體拆解時，疑似燒焊作業不慎，引發火災。（民眾提供）

「信燕輪」昨日在台中港船塢進行解體拆解時，疑似燒焊作業不慎，引發火災。（民眾提供）

巴拿馬籍「信燕輪」去年擱淺在澎湖吉貝嶼，因船東未積極處理，航港局於6月12日成功脫淺，7月6日拖至台中港進入船修廠船塢進行解體拆解。未料屋漏偏逢連夜雨，20日下午疑燒焊作業時不慎引發火災，火勢於1小時撲滅，幸未造成人員傷亡及波及鄰近船隻，起火原因今天由消防隊鑑識調查中。

台中港務分公司指出，巴拿馬籍「信燕輪」，去年10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，因船東未積極處理，為避免造成油汙染海洋，航港局依《商港法》緊急代為移除；於6月12日晚上由拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀，避免對周遭生態造成浩劫。

「信燕輪」脫困後，由「全港通503」及「港勤501」兩艘拖船，分別控制拖帶信燕輪船艏及船艉駛進台中港；於7月6日進入台中港修船廠船塢進行解體拆解。

台中港務消防隊說，進行解體中的「信燕輪」，昨日下午起火，火勢於2時54分控制，3時25分船頭處船艙卻復燃，3時55分火勢才撲滅；所幸在起火滅火過程中，無人員受困及受傷；真正起火原因今天由火災調查人員進一步鑑識中。