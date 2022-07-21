女星何妤玟昨（20）日在個人IG的限時動態透露自己快篩驗出「兩條線」確診，感慨「能熬到現在（才染疫）實屬不易」，希望能夠快快康復。何妤玟也透露，友人得知她確診後詢問需要什麼，她立即想到女兒於是託友人幫忙「這件事」，更自曝因思女情切而不禁落淚。

在宣布自己確診後，何妤玟表示「感謝公司跟各大製作單位的體諒」，坦言「通告那麼多，能熬到現在實屬不易...希望自己早日康復」。何妤玟也透露，朋友得知她確診後詢問需要什麼，她請對方幫忙買個玩具給女兒，原來是近期麥當勞與寶可夢攜手於暑期推出限量「皮卡丘置物盒」，而友人也很賣力的一早衝到麥當勞排隊手刀搶購超級難搶的皮卡丘，讓何妤玟直呼「這..也太感人了吧！」

何妤玟將確診請託友人買皮卡丘的事件po在限實動態。(圖/何妤玟 IG)

之後女兒順利收到皮卡丘與何妤玟視訊通話，何妤玟也不禁感慨「我想這就是母親的心吧，我生病但我念的想的都是妳，我從不擔心自己怎麼了，我只擔心會不會傳給妳」最後更透露，「天啊...我寫著寫著竟然就哭了」。

母女情深讓人十分感動，何妤玟最後也再度替自己打氣，「好想快點擁抱妳們，媽咪會快點好起來，帶妳們去更多好玩的地方」。何妤玟所經營的Youtube頻道以親子為主題，兩個可愛的女兒也大方的在鏡頭前露出調皮、愛玩的一面，讓網友們不禁讚嘆「母女相處很棒！」「兩個很可愛的寶貝」「質感真的很好，不管是影片內容、兩個孩子，還是妳」