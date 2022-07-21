女星何如芸在本月初發現自己感染新冠肺炎後就積極接受治療，13日也宣布正式出關回歸演藝圈，但她坦言當時雖快篩已呈現陰性，喉嚨卻還是很痛，20日復出節目錄影時，竟發現自己出現嚴重腦霧，才剛看完腳本內容下秒就全忘了，讓她相當崩潰。

何如芸在確診新冠肺炎時曾表示自己該有的症狀幾乎都有，除了耳鳴、喉嚨痛如刀割外，也會出現頭暈、倦怠甚至流鼻血的情況，就算休息多日後快篩檢測已呈現陰性反應，喉嚨仍相當疼痛，但她原本以為自己的症狀應該到此為止，沒想到20日回到攝影棚參加節目錄影時，才發現自己出現腦霧的後遺症，而且相當嚴重，讓她忍不住崩潰PO文表示「怎麼辦啊？我應該真的有腦霧，而且還是重症等級！我一直忘記我要說什麼，短短幾行的腳本，我看了又看，錄影當時還一直忘記講到哪裡了？周圍的人提詞提到臉都紅了，從頭到尾我都在胡言亂語」，加上本身職業還是名演員，令她更加擔心，直呼「演員台詞記不住還當什麼演員？ 我的戲劇生涯難道就此了結了嗎？ Oh! No!」

粉絲看到後也跳出來紛紛安慰她「確診後遺症」、「不會啦！給自己一點時間美女」、「我也是欸很明顯」、「沒事～我確診後記憶力也有下降～透過運動目前慢慢回升」、「不要太難過，我沒有確診，就已經有腦霧了」「補充DHA有幫助」、「沒事的應該是太久沒工作了，姐姐還是一如往常那麼美」吸引大批網友留言。