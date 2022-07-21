小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美國參議院以64票對34票通過CHIPS Act晶片法案程序投票，為撥款520億美元（約台幣1.5兆）補貼半導體產業啟動立法辯論，最快下周交付參議院進行全院表決。CHIPS Act號稱攸關國家安全、但延宕一年多，法案細節雖然仍在研議中，但隨著該法案跨過重要里程碑，可望加快美國當地半導體廠投資計畫。

【1】美晶片法案有影 台廠先冷靜

目前包括台積電、英特爾、格芯、三星、環球晶、美光等業者均期待晶片法案順利通過並爭取來自美國聯邦政府的補助，至於高通、超微、輝達等IC設計廠則希望法案能夠嘉惠所有的半導體廠，而不是僅補助有晶圓廠的業者。

【2】南山人壽引爆危機？尹衍樑：潤泰雙雄淨值不會是0

受到南山人壽第二季淨值面臨千億保衛戰利空衝擊，大股東之一的潤泰全和潤泰新20日股價被摜殺到跌停，潤泰集團總裁尹衍樑出面信心喊話，強調美債很快就回來，潤泰全和潤泰新目前儘管會有淨值減損，「但是絕對不會是0！如果是0的話，我一定會接到證交所電話要求下市。」投資人應理性看待市場。

【3】拖累潤泰集團？南山人壽提三點澄清

淨值縮水拖累大股東潤泰集團？南山人壽20日提出三點澄清，一是今年上半年累積自結獲利378億元，獲利穩健，二是6月底資本適足率（RBC）仍達300％以上，高於法定要求200％甚多，三升息將有助接軌保險負債會計準則IFRS17，短期金融市場波動雖造成淨值下滑的，但南山人壽強調其整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常情形。

【4】艾司摩爾EUV 啟動快速交貨

半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）20日召開法人說明會，由於中國疫情封控導致零組件供貨限制，但為了讓客戶更早取得設備並協助擴建極紫外光（EUV）先進製程邏輯及DRAM產能，艾司摩爾啟動省略部份廠內測試流程的快速交貨（fast shipment），部份營收將遞延到明年認列。

【5】IDC警告：全球晶片荒還沒落幕

新冠肺炎疫情引發的晶片荒延燒超過兩年，IDC分析師警告，全球晶片短缺尚未落幕，俄烏戰爭打擊晶片供應鏈，持續造成重要原料供應吃緊。