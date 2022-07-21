黃蜂球員布里吉斯(Miles Bridges)在日前被傳出對女友施暴，他在兩個孩子面前攻擊了伴侶Mychelle Johnson，對方也在社群放出受傷、診斷後照片，此外布里吉斯還因此涉及虐待兒童行為，台灣時間昨天洛杉磯郡檢察官辦公室宣佈，他因這些舉止受3項重罪起訴，而後續報導指出，若他被定罪，將面臨最高11年8個月監禁。

Miles Bridges was charged with felony domestic violence and child abuse after allegedly attacking his wife in front of their children, per @TMZ



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24歲布里吉斯6月就因涉嫌對女友施暴被捕，以13萬美金交保，之後女友在社群發出受傷照，表示有腦震盪、鼻骨骨折、肋骨挫傷等症狀，但並未在文中提及布里吉斯，直到昨天檢察官向法院提出1項傷害兒童父母，及2項可能導致嚴重人身傷害、或死亡情況下虐童指控，接著若被定罪恐面臨最高11年8個月監禁。

檢察官對此表示，布里吉斯在兩個孩子面前家暴女友，這會讓孩童受到身體、精神上損害，也會對家暴倖存者產生長久影響，因此才會另外出現2項虐童指控，他總共要面臨3項重罪，不過布里吉斯周三上午在高級法院上並沒認罪，但此案8月19號仍會繼續進行，屆時將安排初步聽證會，布里吉斯要脫身難度不小。