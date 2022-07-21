一名男網友近日在網路分享一隻白母雞鬧鐘照片表示，自己小時候都會被它的叫聲吵醒，貼文引發2.9萬網友熱烈回應，最讓人意外的是，白母雞鬧鐘竟然每個人小時候家裡都有一個，紛紛留言表示「真的好懷念」。

原PO日前於臉書社團《報時光｜老派收藏》分享一張鬧鐘照片說，「小時候都會被它吵醒」。根據他分享的照片來看，是一隻白母雞造型的鬧鐘，肚子部分顯示時間，造型相當可愛。

照片曝光後，引發2.9萬網友按讚，逾2千多人留言表示，小時候家裡也有一模一樣的鬧鐘，「天啊！好懷念的鬧鐘，真的是小時候的回憶」、「滑過臉書，看到這張照片立刻停下來，我家以前也有」、「我小時候最喜歡關燈，看著發螢光色的數字和指針，覺得好神奇喔」、「到底誰家沒有這隻，太普及了吧」。

有網友分享，這隻雞鬧鐘到了設定的時間會發出「歐嗨喲！歐嗨喲！咕咕咕，快起床，快起床！」，更有人說「快沒電的時候，叫聲還會破音，超好笑的」、「按它的雞冠，還會眨眼，超可愛」、「它的破音是經典，真的好懷念」。