夏天來杯手搖飲清涼解渴，一名男網友分享，最近與來自巴拉圭的女性朋友見面，發現對方去飲料店都指定要喝「冰淇淋紅茶」，而不是紅到國外去的珍珠奶茶，讓他覺得很有趣，也很好奇到底是誰教他的朋友點這麼接地氣的飲料。貼文引起網友討論，不少人驚呼該不會下一個紅遍全世界的飲料就是冰淇淋紅茶吧。

一名男網友近日在Dcard上分享，他有一位來自於巴拉圭的女性朋友，受到疫情影響一直回不了國，而他們固定1至2個月會約出去聊聊天，結果大約從半年前開始，毎一次他們約見面，這位朋友就會叫原PO陪她去買飲料，讓他很驚訝，因為這位朋友本來是不喝飲料的人，結果最近卻迷上了冰淇淋紅茶。

男網友表示，這位巴拉圭朋友喝過冰淇淋紅茶以後，直接一試成主顧，毎次買飲料都要點這款。原PO笑說「重點是，到底是誰教她點這麼Local（當地的）的飲料啦！」

貼文引起網友熱議，「冰淇淋紅茶會不會像珍奶一樣走向全球」、「笑死，冰淇淋紅茶將紅遍全世界」、「之前出國也沒看到有地方賣冰淇淋紅茶，原來是商機」、「我也很愛，甚至在家買整桶冰淇淋，都會買紅茶自己加」、「台灣又多了一個可以外銷全球的商品了」、「我之前的外國朋友也是！不愛珍奶但超愛冰淇淋紅茶」、「被冰淇淋紅茶綁架在台的外國友人」、「真的愛爆冰淇淋紅茶，夏天喝有夠爽」。