Harden will make $33M for the 2022-2023 season, and has the player option for $35.6M in 2023-2024, sources tell ESPN. He can move right back into free agency next summer and negotiate another new deal. https://t.co/9UM0LArYzH — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 20, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基21日搶先爆料，七六人後衛「大鬍子」哈登已經完成一份兩年6860萬美元續約，等同下季放棄大約1430萬美元薪資，就是想幫七六人完成補強，儘管外界質疑哈登應該有拿「暗盤」，卻遭他公開否認了。

哈登下個球季可以領到3300萬美元薪水，2023-24年球季則可領到3560萬美元，也擁有球員選項，代表他明年夏天可以跳脫合約成為自由球員，不過他原本最後一年球員合約薪水是4730萬美元，等同下個球季的薪水整整少了1430萬美元。

有趣的是，七六人最近先後補進熱火前鋒塔克，以及爵士前鋒豪斯，兩人的薪資總和差不多就是1500萬美元，也就是等於哈登降薪的幅度或薪資空間，七六人更透過交易跟灰熊換來梅爾頓，整體補強動作還算可以接受，多虧哈登願意犧牲。

只是哈登下個球季比起擔心自己領到多少錢，更需擔心的是他能否趕緊找回昔日待在火箭的強大進攻火力，以及跟恩比德之間的搭配默契問題，因為他在上季季後賽表現確實不符外界期待，隨著七六人成功補強，哈登下季更沒藉口繼續打爛了。