大陸國際關係學院智慧財產權與科技安全研究中心主任郝敏21日在大陸《環球時報》撰文指出，美國商務部副部長日前表示，美國等國聯手對俄實施出口限制的「成功」，可作為未來制定「針對中國威脅新機制的藍圖」。自俄烏衝突以來，美國拉攏盟友，通過出口管制、長臂管轄等手段，高強度科技封鎖俄羅斯。38個制裁國火力規模之大、頻率之高、威懾範圍之廣均呈現出極限特點。華盛頓未來會將對付俄羅斯的這套劇本施加於中國嗎？不管如何，中方都該密切觀察，展開相應推演分析，加強風險預警防範，並做好應對和反制預案。

郝敏稱，仔細梳理，拜登政府對俄科技制裁的主要手段有三。一是通過出口管制，切斷俄獲得關鍵技術、設備和配件的供應鏈。二是實行許可證新規則，擴展全球物品管制範圍。三是拉攏盟友，擴大科技制裁的效果。

郝敏表示，中方也注意到，美國最近已對中發力。一是繼續擴大實體清單，對中國科技企業施加次級制裁。二是緊盯晶片製造領域，試圖推行「技術恐怖主義」。三是網路制裁使互聯網邊界比現實國界更清晰。輿論戰中幾乎所有西方社交媒體都對俄進行各種封禁。

郝敏分析，華盛頓一些菁英還想著進一步加大對華施壓，中方要從宏觀體系和技術細節上做好應對準備。

一是密切關注美出口管制最新動向，做好產業鏈自檢和預警。鑒於俄烏形勢導致出口管制政策不斷變化，要特別關注對俄管制及制裁的動向舉措，盡量避免觸發次級制裁。加強實體清單的預警預測，建立中國產業鏈、供應鏈的自檢機制，梳理出對外依賴強、「卡脖子」技術和產品的薄弱鏈條，短期內無法自產的應盡快加強儲備和在全球尋找替代。

二是加速完善並細化應對外國單邊制裁的法律工具箱。《反外國制裁法》雖然已經出台，但實踐中還有賴於制定執行細則。目前中國一直由外交部發布制裁名單，今後需要的多項反制措施更需要國家移民管理局、銀行保險監督管理委員會、自然資源部等多部門聯合行動。

三是明確攻堅方向，實現關鍵核心技術突圍。聚焦晶片產業鏈的核心問題，精細化產業圖譜，明確攻堅突破點；盡快組建跨學科、集成性攻關的國家實驗室，加強對關鍵核心環節的科技研發；協同晶片龍頭企業，優化產學研合作，減少無效的行業內耗和低水準重複建設；促進國產化替代，形成安全可控的產業鏈；聯合海外優秀科研團隊和企業，盡量構建不受美國制裁影響的全球化半導體產業供應鏈。

四是推進自主化互聯網建設，維護網路主權。俄羅斯早在2019年就已成功進行一次國際互聯網斷開測試，中國數年前也曾開展「雪人計畫」。需要通過推進自主化網路建設，必要時可以繞開部署在對手國的伺服器，不至於在網路輿論戰中失聲。

五是加速推出技術移民相關立法，儲備科技人力資源。中國2020年推出《外國人永久居留管理條例（徵求意見稿）》，引發一些爭議，之後沒有下文。實踐中有必要參照國際經驗，加速完善推出。同時積極探索創新引才機制，建立人才引進的「科技綠卡」，完善STEM領域國外人才庫，並提供便利和保障。